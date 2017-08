Do skate às telas

Mayara Nardo tem nova mostra em S. Cruz

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A artista plástica Mayara Nardo abriu ontem mais uma exposição de quadros em Santa Cruz do Rio Pardo. Desta vez, ela está expondo 16 obras no espaço “Giro 360’, na rua Conselheiro Antonio Prado. Algumas pertencem a uma série, como a representação de mulheres. A mostra recebeu o nome de “A Mulher e a Terra” e vai até 25 de setembro.

Nascida em Santa Cruz do Rio Pardo, Mayara já demonstrava o dom para a arte desde criança, idade em que já gostava de desenhar. Quando começou a praticar skate, ela descobriu a liberdade artística através do grafite, influência que até hoje é notada em suas obras. “O skate me trouxe a arte. Na verdade, fiz o caminho inverso, conhecendo o grafite, a pop arte e finalmente a pintura clássica”, afirmou. Em São Paulo, Mayara estudou exatamente pintura clássica.

É a segunda vez que a artista expõe obras no espaço “Giro 360”, dirigido pela jornalista Flávia Manfrin. “A Mulher e a Terra” surgiu de uma pesquisa de Mayara sobre temas atuais, como o feminismo. “Eu queria entender algumas questões, como a ideia da dominação”, lembrou. Na leitura de dois livros, um deles sobre dialética da colonização, surgiu a ideia de colocar nas telas algo sobre a terra.

“Percebi, em viagem à Europa, que as divisões da terra são menores, enquanto no Brasil são gigantescas”, disse, lembrando que a Europa passou pela reforma agrária, o que não aconteceu no Brasil. “Além disso, existe a expressão ‘mãe terra’ e percebi que isso pode estar ligado ao ritual de enterrar os mortos, que é uma espécie de retorno à mãe”, explicou. Para ela, tudo remete à questão da fertilidade que acabou sendo estampada numa inédita série de quadros.

Em Paris

Em outubro do ano passado, a santa-cruzense Mayara Nardo teve a mais gratificante história de sua vida. Ela expôs suas obras no “Carrousel du Louvre”, galeria de arte contemporânea do museu mais famoso do mundo, em Paris. Para surpresa da jovem, foram as telas mais visitadas durante o período da exposição.

Mayara viajou a Paris na companhia do namorado, o músico Rafael Elfe. A viagem, por sinal, quase foi interrompida porque no período houve problemas com a emissão de passaportes. Os documentos foram expedidos na última hora. Foi a primeira viagem da jovem ao exterior.

Ela e Rafael alugaram uma casa durante o tempo em que durou a exposição no Louvre. Hoje, ambos dão gargalhadas sobre as dificuldades que passam em Paris, especialmente pela falta de comunicação. “Eu arrisco o inglês, mas não falo nada em francês”, conta Mayara. Na França, tiveram experiências surpreendentes, como o encontro com amigos brasileiros. “Foi por acaso, num túnel perto do metrô”, conta Rafael.

A aventura, entretanto, teve forte influência em Mayara Nardo. A artista, por exemplo, começou a trabalhar com séries depois da exposição no Louvre. “Meu trabalho ficou mais profissional. O trabalho em série, com um tema definido, é mais voltado ao mercado da arte, coisa que eu achava bobagem”, conta.

A santa-cruzense, por sinal, diz que já começou a perceber que a arte vale a pena do ponto de vista da sobrevivência. “O reconhecimento é demorado e acredito que, no meu caso, ainda é cedo para exigir isto do mercado. Mas já sei que dá para se viver exclusivamente da arte, embora exija muito trabalho”, disse.

Segundo Mayara, o Brasil ainda está dando os primeiros passos na cultura do reconhecimento artístico. “A gente ainda vê presidente entrando e fechando ministérios ou secretarias de Cultura. Assim, além do artista produzir arte, ele tem a obrigação de educar”, afirmou.