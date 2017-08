Funcionários de indústria santa-cruzense são assaltados no Paraná

Dois funcionários da empresa Special Dog, de Santa Cruz do Rio Pardo, tiveram o caminhão assaltado em localidade próxima à divisa de São Paulo com o Paraná, na região de Ribeirão Claro. O fato aconteceu na semana passada.

Armados, os ladrões dirigiam um veículo Chevrolet Corsa. O condutor do caminhão, Agnaldo Estevão, disse que foi abordado e obrigado a ceder a condução do veículo a um dos ladrões.]

No entanto, os assaltantes tiveram de interromper o roubo devido ao atolamento do caminhão numa estrada rural. Foram levados celulares, dinheiro e o rádio. Os funcionários foram, inclusive, ordenados a ficar dentro do veículo por um período de uma hora antes de buscarem ajuda.