Gepron vai deixar de gerir a UPA depois de nove anos em Santa Cruz

Entidade não participou da licitação para a

continuidade dos serviços; ganhadora é de São Paulo

A Gepron, organização social responsável pela administração da UPA — Unidade de Pronto Atendimento — desde o final do governo de Maura Macieirinha (PSDB), está deixando Santa Cruz do Rio Pardo. Todos os funcionários da repartição de saúde já estão cumprindo aviso prévio e no próximo mês a unidade passa a ser administrada por outra entidade. A Gepron e o prefeito Otacílio Parras (PSB) não justificaram o motivo da mudança.

A decisão da Gepron surpreendeu aqueles que não são próximo do governo. Quando a notícia foi divulgada na semana passada pelo radialista Dário Miguel, da Band FM, o secretário de Saúde, Diego Singolani, telefonou à emissora e, ao vivo, confirmou a saída da organização com sede em Araçatuba.

O “chamamento público”, como é batizada a modalidade de licitação para este tipo de outorga, foi aberto em julho. Ontem, através de despacho publicado no “Semanário Oficial do Município”, a entidade “Abedesc”, com sede no bairro do Paraíso, em São Paulo, foi declarada como vencedora da chamada pública, com pontuação muito superior às entidades Insaúde e Irmandade da Santa Casa de Pacaembu, as três que foram classificadas para a abertura dos envelopes.

Todavia, ainda há prazo para apresentação de recursos, estipulado pela Comissão Especial de Seleção em cinco dias. A presidente da comissão é a farmacêutica Rosângela Alvim Gonzaga de Oliveira.

A Abedesc já é responsável pela gestão de diversas unidades de saúde no Estado de São Paulo, inclusive Samus (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Em Barueri, por exemplo, ela recebeu o título de organização social há um ano.

‘Nada muda’

Anteontem, em pronunciamento na rádio Difusora AM, o prefeito Otacílio Parras Assis disse que a saída da Gepron da administração da UPA não altera o funcionamento do órgão. Ele revelou que a Gepron não participou da licitação e não soube informar os motivos. “Ela não disputou e não deu justificativa. É um direito dela”, afirmou.

Segundo ele, dez empresas participaram do certame, cujo resultado seria publicado no “Semanário Oficial” do final de semana. O jornal circulou ontem e indicou a Abedesc como vencedora.

Segundo o prefeito, embora os funcionários do UPA estejam cumprindo aviso prévio, é provável que eles sejam contratados pela nova empresa. “Ela não tem obrigação, mas certamente a empresa não é louca de trazer gente de fora para iniciar o atendimento numa outra cidade”, afirmou.

Otacílio revelou que os salários dos novos funcionários serão os mesmos. “Não teremos alterações em Santa Cruz, pois todas as mudanças serão feitas fora, já que estas organizações têm sede em outras cidades, onde é feito o gerenciamento das atividades”, explicou o prefeito. Nenhuma empresa de Santa Cruz do Rio Pardo participou da licitação.