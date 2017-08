Município de Ipeúna anula outro concurso da ‘Dux’

A prefeitura de Ipeúna, na região de Limeira, anulou concurso público e um processo seletivo organizado pela empresa Dux, de Santa Cruz do Rio Pardo, escolhida mediante licitação pública. O prefeito José Antônio de Campos já havia homologado os certames, mas inúmeras reclamações de irregularidades chegaram à prefeitura e ao Ministério Público da cidade. Além disso, reportagens do DEBATE sobre problemas da Dux com a Justiça começaram a se espalhar pelas redes sociais, através das páginas de moradores do município de 7 mil habitantes.

A Dux já foi considerada “inidônea” nos municípios de Itaporanga, onde é investigada pelo MP por suposta venda de gabaritos, e em Santa Cruz do Rio Pardo, onde houve irregularidades em questões das provas da prefeitura. Na época, a empresa aplicou as mesmas perguntas que, semanas antes, estavam num outro concurso realizado em São Pedro do Turvo.

Com as declarações de inidoneidade, a empresa estaria impedida de participar de licitações públicas durante um determinado período, mas a Dux abriu várias empresas com o mesmo nome e CNPJs diferentes. O procedimento para tentar fugir das punições é irregular. Não há informações de que o Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo tenha adotado alguma providência para investigar a Dux Concursos.

Já em Ipeúna, moradores encaminharam ao Ministério Público denúncias sobre várias irregularidades nos certames promovidos pela Dux. O órgão, então, recomendou oficialmente ao prefeito José Antonio de Campos a anulação dos certames.

Na última terça-feira, 22, através de um decreto do prefeito, a prefeitura de Ipeúna cancelou definitivamente os certames, se comprometendo a devolver os valores pagos pelos candidatos para as inscrições.

Na quarta-feira, 23, um comunicado oficial da prefeitura de Ipeúna informou que o prefeito José Antonio de Campos já estava decidido a responsabilizar a Dux antes mesmo da recomendação do Ministério Público. “A decisão pela anulação do certame tem por objetivo evitar que haja dúvidas quanto à sua lisura, por precaução e em demonstração de que a prefeitura do município de Ipeúna não compactua com atos ilegais”, diz a nota.

O município informou que deverá fazer nova licitação para contratar empresa organizadora para os concursos. A Dux, neste caso, não poderá participar.