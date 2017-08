Quadrilha fez ‘derrame’ de notas falsas na região

Três homens que espalhavam notas

de R$ 100 foram presos em Ipaussu

Uma quadrilha especializada em falsificação de dinheiro foi presa na noite de sexta-feira, 25, após uma série de denúncias de comerciantes, alegando terem recebido notas de R$ 100 falsas. O carro da quadrilha foi descrito como branco e que teria três homens no interior, o que facilitou as prisões. Abelardo Oliveira Gomes, Derli Carlos Bonvechio e Luiz Fernando da Silva Jordão foram capturados pela polícia em Ipaussu, que já tinham recebido denúncias de golpes em toda a região, inclusive Santa Cruz do Rio Pardo.

Os homens estavam num Chevrolet Astra com placas de Leme-SP. Submetidos à revista após abordagem, foram encontrados com eles uma grande porção de maconha, carteiras, 21 cédulas de R$ 100 falsas e mais R$ 1.358,00 em dinheiro.

Algumas vítimas da quadrilha foram encontradas. Uma mulher, dona de uma mercearia em Ipaussu, relatou ter perdido lucro do dia. “Eles entraram na minha mercearia e pegaram um latão de cerveja. Pagaram com uma nota falsa e eu ainda dei o troco”, disse.

O bando também agiu em Santa Cruz do Rio Pardo. O dono do “Bar do Lúcio”, por exemplo, localizado ao lado do DEBATE, recebeu uma nota e ainda deu troco de R$ 80. No entanto, ele percebeu que o dinheiro era falso ao amassar a nota. Lúcio pegou o telefone para acionar a polícia, mas o estelionatário percebeu e fugiu.

O comerciante ajudou a polícia de Ipaussu a identificar um dos suspeitos, que tinha uma taguagem no braço e outras características físicas.

Um dos integrantes do trio relatou que a própria quadrilha produzia as notas numa gráfica clandestina e que passaram a noite de sexta numa pousada em Santa Cruz do Rio Pardo, onde foram feitas três vítimas já confirmadas.

Os três homens foram presos em flagrante e responderão por estelionato, falsificação de dinheiro e formação de quadrilha. Pelo menos um deles já tinha passagens pela polícia.