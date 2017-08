Semana de Artes Cênicas começa nesta terça-feira

Haverá teatro no palco do Palácio da Cultura até domingo

O Palácio da Cultura “Umberto Magnani Netto” será palco, a partir de terça-feira, 29, da “Semana de Artes Cênicas”, realização do Ministério da Cultura e Instituto Circênico de Jaú, com patrocínio da Special Dog e apoio do município.

Na abertura, o grupo teatral “Cia A4” vai apresentar o espetáculo “Sombra, Silêncio ou Espuma”, que conta uma história surreal no oceano da imaginação. A classificação é livre.

Na quarta-feira, 30, será a vez de um espetáculo baseado em poemas de Fernando Pessoa, interpretados por Fernando Milani

Na quinta-feira, 31, o espetáculo “Peter Pan” será encenado pelos alunos de teatro e circo do Centro Cultural Special Dog. Com uma abordagem inovadora, conta com números circenses acrobáticos, inclusive aéreos. O desafio da montagem é colocar 70 jovens artistas em cena.

Na sexta-feira, 1º de setembro, a peça “Cabaret” vai ocupar o palco do Palácio da Cultura “Umberto Magnani Netto”, contando o conflito entre dois personagens que se preocupam com o glamour e o luxo. O texto é inspirado e baseado na obra “Balada de um Palhaço”, de Plínio Marcos, e tem seu enredo permeado por números de dança e circo próprios dos cabarés franceses dos anos 1920. A curiosidade é que Plínio Marcos, morto em 1999, esteve na inauguração do Palácio da Cultura, em 1985, para homenagear o amigo Umberto Magnani.

No sábado, 2, o espetáculo será “Cabaret – La Reunion”, que conta a história de três antigos frequentadores de cabaré. Também haverá espetáculos circenses.

O encerramento da “Semana de Artes Cênicas” será no domingo, 3, com o espetáculo “A Morte tem 7 Herdeiros”, do grupo “D’Lart”. O enredo é sobre a morte de um tio, que gera ansiedade nos herdeiros devido ao testamento.

Todas as atrações estão previstas para começar às 20h.