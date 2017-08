TCE rejeita contrato emergencial e denuncia falta de planejamento

Gastos de quase R$ 600 mil do prefeito Otacílio

Parras Assis foram julgados irregulares pelo TCE

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) rejeitou o contrato firmado pelo prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) com a empresa GRC Guatapara, de Piratininga, para onde o lixo domiciliar de Santa Cruz do Rio Pardo está sendo levado desde que o aterro sanitário do município foi interditado. O prefeito contratou a empresa de forma emergencial e, portanto, não houve licitação pública. Para o TCE, porém, a emergência poderia ter sido evitada caso o prefeito tivesse feito um planejamento, já que ele sabia do problema do aterro de Santa Cruz do Rio Pardo. A sentença será encaminhada ao Ministério Público para as providências.

O valor do contrato é de R$ 567.000,00 e foi formalizado em fevereiro deste ano, quando o secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles, interditou pessoalmente o aterro de Santa Cruz. Ele desembarcou de helicóptero no dia 2 de fevereiro e se dirigiu pessoalmente ao aterro, onde denunciou as péssimas condições do local e o interditou definitivamente.

Na época, o prefeito Otacílio Parras criticou a atitude de Salles, ao mesmo tempo em que a bancada governista sugeriu “retaliação” por parte do governo do Estado. Segundo Otacílio, o aterro de Santa Cruz estava, na verdade, em condições muito melhores do que outros na região que estão funcionando legalmente.

A Justiça negou pedido da prefeitura para continuar operando o aterro. O prefeito, então, tomou outra medida para evitar que a cidade ficasse sem a coleta do lixo. Dois dias depois, os resíduos já estavam sendo transportados para um aterro particular localizado em Piratininga. Ele firmou um contrato emergencial superior a meio milhão, alegando que o aterro foi fechado “de forma inesperada”. Ao TCE, disse que o preço era o do mercado.

“Inerte”

Para o TCE, entretanto, o problema se resume a um fato “que não é raro na administração”: falta de planejamento aliada à não adoção das medidas no tempo adequado. De acordo com o conselheiro que julgou irregular o contrato, toda a documentação nos autos já indicava claramente que o problema com o aterro de Santa Cruz do Rio Pardo era conhecido “há muito tempo” e que, ainda assim, “a administração deixou que o próprio decurso do tempo resolvesse a questão”.

O conselheiro do TCE elogiou o que chamou de “bom trabalho da fiscalização” do órgão e salientou que faltou planejamento à administração, já que o aterro dava sinais de saturação há muito tempo. Além disso, a própria Cetesb vinha alertando o município sobre a necessidade de providências.

“No lugar de se antecipar de forma organizada ao desfecho que já era conhecido, permaneceu inerte, não adotando nem mesmo uma das soluções previstas no próprio Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos”. A sentença diz que “é óbvio” que o fechamento do aterro gerou a necessidade emergencial, mas esta questão sequer estava em discussão.

“O que é relevante é o fato dessa emergencialidade ter sido causada pela própria administração em consequência da demora na tomada de decisões para a solução do problema”, diz a sentença.

Segundo a decisão, o TCE julgou irregulares a dispensa de licitação e o contrato firmado com a empresa de Piratininga. Ao mesmo tempo, julgou “ilegais” todos os atos ordenadores das despesas.

A sentença ainda diz que o prefeito Otacílio Parras só não foi multado porque a responsabilidade do aterro deve ser dividida a outros administradores que, ao longo da história, também não tomaram as devidas providências.

Ainda existe a possibilidade do prefeito Otacílio Parras apresentar recurso para tentar mudar o posicionamento do órgão fiscalizador.

A sentença do Tribunal de Contas será encaminhada ao Ministério Público, para análise. Caso seja pertinente, o MP poderá ajuizar uma ação civil pública para processar os responsáveis pelo prejuízo ao município provocado pela falta de planejamento da administração.