Audiência sem público sela cessão de área para a rádio; votação será hoje

Otacílio Parras levou procuradora e secretários

à Câmara para explicar “permuta” de imóveis

A Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo vai votar na noite desta segunda-feira, 28, o projeto do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) que cede uma área pública à Rádio Difusora AM, empresa que utiliza há mais de meio século um outro imóvel doado pelo município. O projeto prevê “permuta” entre as duas áreas. Uma audiência pública promovida para discutir o projeto do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) levou poucas pessoas à Câmara Municipal no final da tarde de quarta-feira, 23. O horário impróprio foi decidido em comum acordo entre vereadores e o presidente Marco “Cantor” Valantieri (PR), que é funcionário da emissora de rádio. Quase todos os presentes no auditório eram representantes de órgãos de imprensa.

O prefeito Otacílio Parras participou pessoalmente da audiência e levou secretários municipais, inclusive a de Comunicações, e também a procuradora geral do município, Luciana Junqueira. A reunião começou às 18h e terminou duas horas depois.

O encontro serviu praticamente para selar a aprovação do projeto, que será votado já nesta segunda-feira, 28.

A polêmica gira em torno do fato da Difusora já usar um terreno que, de certa forma, é público, já que há cláusula de reversão. O imóvel fica nas proximidades do cemitério e a emissora de rádio vinha declarando, desde 2015, que iria devolver a área após a migração do AM para o FM, já autorizada pelo governo federal. A devolução, assim, seria totalmente sem ônus para o município.

Foi aí que o prefeito Otacílio — que usa semanalmente os microfones da Difusora, que também detém a maior verba publicitária do governo — alegou que iria fazer uma “permuta” com a empresa.

Assim, pelo “acordo” com la empresa privada, a Difusora deixaria o terreno perto do cemitério municipal e instalaria uma nova antena de FM em outra área pública, nas proximidades do Distrito Industrial.

Na reunião, Otacílio insistiu que há “interesse público” no negócio. Questionada pelo vereador Murilo Sala (SD), a procuradora Luciana Junqueira disse que não há motivos para comparar a cessão de imóvel público com os terrenos cedidos a igrejas evangélicas no governo de Adilson Mira, que hoje estão sendo devolvidos por força de decisões judiciais. Segundo ela, as igrejas têm cunho religioso, o que não acontece com a rádio Difusora.

O proprietário da emissora, Pedro Donizeti, esclareceu que ainda deverá operar na frequência AM pelo período de seis meses, segundo norma do governo. “Depois, eu devo entregar o canal e ficar apenas com FM”, explicou.

Na audiência, porém, não ficou definido a questão desses seis meses, já que o projeto prevê a permuta imediata dos imóveis. Se o projeto for aprovado hoje, a Difusora poderá ficar com os dois imóveis pelo prazo de seis meses, o que seria irregular.

Apesar da polêmica, o projeto deverá ser aprovado pela bancada governista. A única dúvida é se a oposição também dará o voto favorável, principalmente porque o beneficiado é um órgão de imprensa.

‘Eu não trabalho de graça’

Sócio-proprietário da Difusora, o empresário Pedro Donizeti disse “não” a uma proposta de conceder benefícios ao município em troca da instalação da antena em área pública. A ideia foi levantada pelo ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques, o único popular inscrito para fazer perguntas durante a audiência pública.

O empresário disse que “não trabalha de graça”.

Segundo o ex-vereador, a emissora de rádio já recebeu, somente neste ano, mais de R$ 30 mil da prefeitura em verbas publicitárias.