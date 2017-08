Dor e solidariedade

Família de garoto que morreu aos 14 anos em

Santa Cruz salva vidas com doação de órgãos

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Aos 14 anos, Emanuel Eduardo Cruz Dias era daqueles garotos que subiam em árvore, adorava jogar bola e demonstrava ser um aluno aplicado na escola “Zilda Comegno Monti”. De repente, como num filme muito rápido, no último dia 16 ele passou mal na escola e foi levado às pressas para o hospital. Era um derrame cerebral, para surpresa dos médicos. Emanuel nunca teve qualquer sintoma de alguma doença grave, mas não resistiu e morreu três dias depois. A família está superando a dor da separação com a fé religiosa e o gesto de doação de todos os órgãos do filho.

A morte do garotinho abalou Santa Cruz. A mãe, Maria dos Anjos da Cruz Dias, 43, e o pai, Amarilson Carlos Dias, 45, literalmente “perderam o chão”. Maria dos Anjos, por sinal, nunca foi doadora de órgãos. “Quando fui tirar um documento, há muitos anos, o funcionário me perguntou se eu queria ser doadora. Achei que não haveria problemas, mas uma pessoa ao lado me assustou ao dizer que eu poderia sofrer algum acidente longe da cidade e alguém tiraria meus órgãos em vida”, contou. “Então, desisti da ideia”.

Na semana passada, pouco antes da morte cerebral de Emanuel ser diagnosticada após três exames, Maria dos Anjos novamente não pensava nesta possibilidade. Foi aí que a irmã dela, Florinda Lourenço da Cruz Gulart, 39, que mora no Paraná, convenceu a família sobre a doação.

Florinda enfrenta um câncer e faz tratamento há algum tempo. Em várias ocasiões, recebeu doação de sangue. “E se fosse a nossa família que precisasse de órgão? É isso que eu expliquei e todos aceitaram. Na verdade, a nossa tristeza acabou sendo a felicidade de outras dez famílias”, afirmou.

Tragédia

Caçula da família Cruz Dias, Emanuel era considerado uma criança “sapeca” e alegre. Quando aconteceu a tragédia, ele estava na escola, onde cursava o 1º ano do Ensino Médio, e foi atendido por funcionários. Como não reagia, chamaram imediatamente a família, que levou o menino à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). “Ninguém sabia o que estava acontecendo e recomendaram levá-lo à Santa Casa. Uma tomografia revelou que ele tinha sofrido um derrame”, conta a mãe, Maria dos Anjos. Emanuel foi transferido no dia seguinte para uma UTI em Ourinhos, mas as chances de sobrevivência eram reduzidas.

Maria dos Anjos é acostumada a ser rodeada de crianças, já que trabalha no Centro Social “São José”, instituição fundada pelo frei Chico. “Mas quando acontece algo com o próprio filho, é uma dor imensa”, avalia.

Quando os médicos abordaram o tema da doação de órgãos, Maria conversou com a irmã e resolveu, ainda, pedir a “opinião espiritual” do padre Robson, da paróquia de Nossa Senhora das Graças. “Ele me confortou muito ao defender a doação. O padre disse que esperava um milagre na vida de Emanuel, mas que agora ele seria o verdadeiro milagre na vida de muitas famílias”, disse. Maria dos Anjos, enfim, deu o sinal. “Eu disse sim para a vida”, lembrou.

O garoto foi velado na igreja do padre Robson. Para a mãe, o filho nasceu para ajudar pessoas. “Enquanto eu estava ao lado do corpinho dele, sabia que o coração do meu filho já estava batendo em outro peito”, disse, emocionada.

Dez órgãos

Pelo menos dez pessoas receberam órgãos do pequeno Emanuel. Foram doadas as duas córneas, o coração, fígado — que é dividido para dois pacientes —, dois pulmões, pâncreas e os dois rins.

Segundo as regras da doação de órgãos, a família não tem o direito de saber o nome dos beneficiados, a não ser que o próprio transplantado aceite. Maria dos Anjos, porém, disse que tem esta curiosidade.

Já se sabe, entretanto, que os órgãos de Emanuel não viajaram tanto. O coração, segundo informações, está batendo no peito de um menino da mesma idade em São Paulo. Pessoas de cidades próximas também ganharam órgãos.

“Apesar da dor, estamos alegres em participar da recuperação de tanta gente”, conta o pai de Emanuel, o motorista Amarilson Dias. “Na saudade, vamos guardar as lembranças bonitas do Emanuel, mas nos fortalecemos em saber que ele ajudou muitas pessoas. Com nossa fé, isso nos conforta”, disse Amarilson.

* Colaborou Toko Degaspari

Pedreiro espera

órgão há 5 anos

Aguardar a doação de um órgão é uma situação angustiante e dolorida. Que o diga o aposentado Denilson de Souza, 47, morador da vila Saul que teve os rins paralisados há cinco anos. Desde então, ele faz hemodiálise em Ourinhos três vezes por semana, mas mantém a esperança de conseguir um órgão compatível. Na semana passada, ele elogiou a família de Emanuel, que doou todos os órgãos após a morte cerebral do filho.

Denilson já “bateu na trave”, quando recebeu um telefonema pedindo para ficar pronto porque havia um órgão a caminho. Infelizmente, não deu certo. “A esperança é a última que morre, pois tenho mulher e filhos. Espero um dia voltar à vida normal”, conta o ex-pedreiro.

A rotina de Denilson não é fácil. Ele viaja para Ourinhos às terças, quintas e sábados. Ao voltar para casa, depois de três horas de hemodiálise, diz que sente-se “arrebentado” e precisa se deitar. No dia seguinte, quando começa a se recuperar, já é véspera de outra sessão.

O problema de saúde foi detectado quando Denilson procurou o médico porque percebeu que estava emagrecendo assustadoramente. “Fiz a consulta num dia, fui internado e no outro já estava fazendo hemodiálise”, conta.

Os calombos no braço de Denilson denunciam os anos ininterruptos de sessões. O maior deles é formado por uma fístula, que é a união de duas artérias através de uma cirurgia. É por ali que o sangue sai e volta filtrado. O aposentado diz que a dor física não é tanta. “A emocional é muito maior”, conta.