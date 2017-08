Artigo: “Aspectos filosóficos da cirurgia plástica”

Aspectos filosóficos

da cirurgia plástica

André Luiz de Miranda Barbosa *

A cirurgia plástica é o ramo da cirurgia geral especializada no tratamento de deformidades congênitas ou adquiridas, lesões traumáticas ou não, além da não menos importante correção das alterações corporais adquiridas.

A cirurgia plástica, portanto,intervém em todo o seguimento corporal desde o intra útero até a extrema idade.

Atualmente, o Brasil apresenta-se como um dos campeões mundiais em números de cirurgias estéticas, tendo sido realizadas em no ano passado perto de 900.000 procedimentos em suas várias indicações de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a grande maioria são de indicação estética, em torno de 60% dos procedimentos. Isto coloca o Brasil como uma referência mundial quanto ao assunto cirurgia estética e reparadora.

Este tipo de cirurgia vem sendo popularizado, deixando de ser um procedimento restrito à classe alta. A busca por procedimentos cirúrgicos pelos vários seguimentos da população feminina, trás em seu bojo um só motivo: “o bem estar físico e mental e melhora da auto estima”.

Em nossa atualidade, com o aumento da qualidade de vida e consequente aumento da idade de vida média, cada vez mais pacientes procuram a melhora na sua aparência e nos cuidados com o corpo. Entre os procedimentos mas procurados estão:lipoaspiração, prótese e redução mamária, plástica de abdômen e rejuvenescimento da face. Estas mulheres têm, em geral, entre 30 e 60 anos; contudo, a procura por parte de mulheres com a idade mas avançada tem crescido nos últimos dez anos.

É bem verdade que o desenvolvimento e o desenvolvimento tecnológico, com drogas mais seguras e com menos efeitos colaterais, alem do avanço das técnicas operatórias com menor tempo cirúrgico além de uma avaliação clinica criteriosa pré operatória, tornam possível realizar as operações com bastante segurança.

Todavia, é importante considerar que os valores sociais são muito importantes. A mulher moderna hoje trabalha, estuda, toma decisões e vivemos em uma sociedade que cultua alguns estereótipos de beleza sem levar em conta a experiência adquirida, isso pode trazer uma insatisfação com o corpo e com a aparência.

O grande mestre Prof. Ivo PItangy dizia: “A maior revolução da cirurgia plástica é procurar naturalidade. É conseguir fazer com que uma correção feita seja imperceptível. E o normal é o que não se nota”. Por isso, trilhando seus ensinamentos devemos sempre propor correções que não alterem o semblante, tornando os rostos artificiais, cogelados sem expressão.

Concluindo, é muito bom e prazeroso se sentir jovem. Todos gostamos de ver uma pessoa com aspecto jovem, porque a juventude está muito mais no sentido da esperança e da felicidade, da procura e do encontro consigo mesmo. E essa procura tem que ser buscada em todos os nossos dias.

* André Luiz de Miranda Barbosa é cirurgião plástico com clínica em Santa Cruz do Rio Pardo, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Researcher Felloy of West Virginia University (EUA)