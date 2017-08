Automóvel capota com três pessoas na rodovia SP-225

Chovia no local, mas incrivelmente

ninguém se feriu com gravidade

O capotamento de um carro na manhã do último sábado, 19, movimentou equipes do Corpo de Bombeiros e da Concessionária Cart na rodovia Engenheiro João Batista Cabral Rennó (SP-225) em Santa Cruz do Rio Pardo. Felizmente houve um grande susto, mas os ocupantes do veículo sofreram apenas ferimentos leves.

As equipes de socorro foram acionadas por volta das 7h20, próximo ao entroncamento da rodovia com a Castelo Branco.

Havia três pessoas no carro. Uma delas disse que seguiam no sentido interior-capital, quando o motorista perdeu o controle da direção. Chovia forte no momento do acidente.

“Me assustei ao perceber que o caminhão que seguia na minha frente estava em baixa velocidade na subida. Para evitar a batida traseira, puxei o volante e não consegui controlar o carro”, contou um aposentado que estava no volante.

O capotamento aconteceu no trecho conhecido como ‘Ponte Preta’, palco de diversos acidentes graves. “É é um trecho de subida e os veículos pesados circulam com velocidade reduzida, principalmente porque estão próximos da entrada da Castello Branco”, relatou um caminhoneiro que parou no local para ajudar a família envolvida no acidente.

O veículo ficou tombado no acostamento da rodovia durante algumas horas. O local foi sinalizado pela equipe da Cart até o término dos trabalhos da Polícia Militar Rodoviária.