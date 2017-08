Cartas – Edição de 27/08/2017

Argentina 12 x 1 Brasil

A Comissão de Ciência e Tecnologia do Congresso Nacional convidou o Tenente Brigadeiro do Ar Nivaldo Rossato para expor sua visão sobre o Programa Espacial Brasileiro.

O que mais causou espécie em sua apresentação foi o fato da Argentina investir 1,2 bilhão de dólares por ano, em média, enquanto o Brasil investe apenas 100 milhões. Realmente, é muito estranho. Como pode um país, que tem um PIB de cerca de um quarto do nosso, investir 12 vezes mais? E o território da Argentina é apenas um terço do Brasil.

Convivi quase dois anos com os tecnologistas da INVAP na fábrica de Bariloche, aprendi muito com eles — triste admitir isso — e o que mais me impressionou foi o pragmatismo deles. O que, talvez, explique o porquê de cancelarem o programa de foguetes para ter apoio da Nasa. Tiveram a oportunidade e aprenderam! Já fizeram diversos satélites, inclusive dois geoestacionários de comunicação (Arsat).

Enquanto muitos brasileiros estão a acreditar na paralisação do Programa Espacial Argentino, em julho passado, anunciaram que a Hughes, empresa norte-americana, está associando-se à Arsat para lançar o terceiro satélite de telecomunicações argentino, investindo cem milhões de dólares. Fato comemorado pelo presidente Macri — tido como inimigo da área espacial. Outros 180 milhões serão investidos pelo governo argentino, mostrando que a crise não afeta tanto.

A Argentina ainda está terminando dois satélites-radar. O SAOCOM (Satélite Argentino de Observação Com Microondas) é um sistema de satélites de observação terrestre equipados com um radar de abertura sintética (SAR) em banda L, com lançamento programado para 2018. Exatamente o que os cientistas do INPE querem para observar a Amazônia e o mar, mas o desenvolvimento do brasileiro parou. Os argentinos farão quatro satélites-radar. O Brasil, nenhum.

Outra observação a ser feita é que os dois satélites operarão em conjunto com os quatro satélites Cosmo-SkyMed, equipados com SAR de banda X da Agência Espacial Italiana, criando uma constelação para o Sistema Ítalo-Argentino para Gestão de Emergências (SIASGE). Um acordo internacional realmente útil e que o Brasil também necessita.

E os acordos do Brasil? O primeiro e mais importante é o CBERS, um programa de sensoriamento remoto em que o Brasil fabrica equipamentos que já sabe fazer e os chineses cuidam do controle e lançamento, coisa que não temos e eles não permitem que os brasileiros aprendam. Como este projeto envolve viagens para a China, ou seja, diárias gordas, as vagas são disputadas a tapa. Qualquer um vai observar que do lado chinês só tem engenheiros “trainee” enquanto que do lado brasileiro somente cabelos grisalhos… Novos, somente com a aposentadoria dos velhos. Com a prioridade de recursos humanos e financeiros, o CBERS sabotou todos os outros programas.

Para o CBERS, o Brasil investiu muito na criação de câmaras, são enormes, caras e que produzem imagens que os usuários não querem. Quando se tentou vender as imagens, ninguém comprou. Então passaram a distribuir de graça! Sem a gratuidade… Para que fazer no Brasil o que se pode comprar no mercado por uma fração do preço?

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

Sina do 2º mandato

Estamos observando algumas atitudes do prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo que beiram ao ridículo. Culpa a imprensa, esconde informações e o resultado é que começa a perder o folgado apoio que tinha antes, tanto da população como dos políticos em geral.

Parece que a sina do segundo mandato começa a atingir Otacílio Parra Assis, como aconteceu com Adilson Donizeti Mira e, mesmo em governo não sucessivo, com Clóvis Guimarães Teixeira. Todos pioraram — e muito — quando assumiram a prefeitura pela segunda vez.

Ainda são desconhecidas as causas desta mudança tão repentina, mas certamente deve estarem ligadas ao ego do político, à embriaguêz do poder e ao fato de se achar o centro das atenções.

O problema é que o tombo é grande. Quem viver, verá…

— Carlos A. M. S. (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Os demônios

Prólogo: “(Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo.) E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos” Marcos 05: 8-9. “Então o Senhor disse a Satanás: Donde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra, e passear por ela.” Jó 01: 07.

Aos amigos do DEBATE, que a Paz de Deus esteja com todos, sempre! “Perfeitos em adorações eram, eles, mas, ao cair da noite, eles transgrediram a palavra de Deus”. Ora senhora da morte, lágrimas do tempo… na leitura, podemos aprender que a Bíblia se refere aos anjos que não permaneceram na sua posição original de autoridade, mas que se rebelaram contra o seu Criador. Eles profanaram sua lei e agora estão aprisionados, aguardando o juízo.

Mas nem todos os anjos caídos, porém, estão encarcerados, pois Satanás e muitos demônios estão na terra atualmente. Esses demônios, na verdade, são seres espirituais com personalidade e inteligência, pois antes foram chamados “filhos de Deus”. Ora, Mister Jones, antes da formação da terra eles caminhavam ao redor da terra com cânticos ao Deus altíssimo, eles eram filhos, os incontáveis seres que compõem a criação. Foram, todos, idealizados com muito carinho.

Desde o íntimo átomo até as gigantescas galáxias, tudo mereceu sua suprema atenção. Mas, isso já não se encontra em seus lábios, não se pode confiar em suas ações, atitudes. Esses demônios súditos de Satanás, inimigos de Deus e dos seres humanos, são malignos, destrutivos e estão sob a autoridade de Satanás. A palavra de Deus expressa que tais demônios são a força motriz que está por trás da “idolatria” de adorar falsos deuses, o que é praticamente o mesmo que adorar demônios (I Coríntios 10: 20). Os demônios são anjos caídos, como Apocalipse 12:9 indica: “E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo.

Sim, amigos leitores, ele foi atirado para a terra e, com ele, seus anjos. A queda de Satanás do céu é simbolicamente descrita em Isaías 14: 12-15 e Ezequiel 28: 12-15. Quando caiu, Satanás levou alguns dos anjos com ele. Um terço deles, de acordo com Apocalipse 12:4. Então, biblicamente, os demônios são anjos que, juntamente com Satanás, decidiram rebelar-se contra Deus.

Alguns dos demônios já estão guardados sob trevas, em algemas eternas pelo pecado. Porém, outros estão livres para vaguear e são referidos como dominadores deste mundo tenebroso: as forças espirituais do mal. Os demônios ainda seguem a Satanás como seu líder e batalham contra os santos anjos em uma tentativa de frustrar o plano de Deus e atrapalhar o seu povo. Satanás e seus demônios agora têm o objetivo de destruir a obra de Deus e enganar qualquer pessoa.

Ora, senhora da vida, os demônios também tentam dificultar a vida do crente e desviá-lo de Deus, mas Jesus Cristo disse que não precisamos ter medo dos demônios, pois aqueles que aceitaram a sua palavra, têm o direito de rejeitar toda a influência dos demônios, porque Deus é o Senhor de sua vida. Jesus Cristo venceu todas as forças das trevas quando morreu e ressuscitou. Alguns demônios tentam desviar as pessoas de Deus com milagres e demonstrações de poder, mas é só uma imitação fraca do poder de Deus. Alguns demônios só saem com jejum e oração, mas não precisamos nos assustar.

Contudo, tais demônios/anjos caídos são inimigos de Deus, mas são inimigos derrotados. Jesus Cristo tem despojado “os principados e as potestades” e “publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. À medida que nos submetemos a Deus e resistimos ao diabo, não temos nada a temer. “Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo” 01 João 4:4. Mas, esses demônios podem habitar no corpo dos incrédulos e constante o fazem e falam através das vozes dessas pessoas. Escravizam tais indivíduos e os induzem à iniquidade, à imoralidade e à destruição. Já que são seguidores de Satanás aqui na terra, eles podem causar doenças físicas, embora nem todas as doenças e enfermidades procedam de espíritos maus. Observe que, na carta de Judas 01:9, o Arcanjo Miguel, ao bater de frente com Satanás, disse: “O Senhor te repreenda”, se o poderoso Arcanjo Miguel se recusou a insultar Satanás, mas confiou no poder de Deus, quanto mais nós, seres humanos, devemos refrear-nos de desafiar e falar “abusivamente” contra tudo, inclusive os espíritos malignos. Pense Nisso.

— Marcelo Araújo (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

USA x Coreia

Com o planeta Terra se deteriorando a cada dia pelo degelo nos polos Norte e Sul, afetados também pelo aquecimento global e as mudanças climáticas, esses dois “moleques” irresponsáveis, como o presidente Trump e o ditador Kim Jong-un resolveram aparecer mais do que deviam. O americano fala em invadir a Coréia com fogo e fúria. O outro, louquinho, fala em atacar Guan, base americana com misseis intercontinentais… Sabem por que tudo isso? Incentivar a indústria bélica. Deveriam, sim, serem colocados em praça pública, os dois, e receberem 40 chibatadas cada, regados, depois, com uma bacia de salmoura pelo mal que estão fazendo ao mundo. Se precisarem eu posso ajudar com 10kg de sal grosso. Me chamem, que eu vou…

— José Pedro Naisser (Curitiba-PR)

“Foto do Leitor”

Acidente com ‘pé de bode’ nos anos 1920

— A foto mostra um acidente de trânsito ocorrido em Santa Cruz do Rio Pardo. A imagem integra um álbum que foi cedido ao servidor aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro pelo saudoso escrivão de polícia Cyro de Oliveira, o “Cirão”. A foto não é suficinete para decifrar o local exato da batida do “pé de bode” e nem a data. No entanto, pelo modelo do veículo sabe-se que provavelmente o fato aconteceu nos anos 1920. O carango estragou, inclusive, algumas flores da dona de casa…