Coluna de João Zanata Neto – Edição de 27/08/2017

Demos graça

João Zanata Neto *

Abrimos a porta com a ansiedade. Um hesitante momento entre dois instantes. A revelação, porém, não hesita. Ela quer ser descoberta como o outro mundo adverso. E o que nos separa da fina divisa que nem sequer exige uma chave? O temor é o entrave que impede o primeiro passo. Mas, a mão fria é mais ousada e invade com delicadeza as fantasias de um novo sonho.

Demos graças a todas as fantasias, pois elas são os benefícios que alimentam a esperança.

Como poderemos saber aquilo que não conhecemos? Os pensamentos podem navegar nos segredos mais impenetráveis. Eles têm as chaves do mistério, porém, o segredo se oculta atrás de muitas portas. Em quantos segredos se oculta o mistério? Mas, não adianta perguntar, pois ele quer que descubramos. Ele é intencionalmente premeditado, pois, ao contrário, não seria interessante.

Demos graças a todos os mistérios, pois eles são os sacrifícios que nutrem a curiosidade.

Despertamos do profundo sono tão leves e indolentes. Os pequenos instantes de paz são as adoráveis sensações de satisfações. Renascemos a cada novo despertar. Nestes pequenos instantes, somos tão sinceros. Renascemos nus e tão puros. A obra divina exprime a arte do criador, mas este ser não hesita em criar seu próprio inferno.

Demos graças ao divino, pois ele é a esperança de pacificação.

Quando a dor imprime seu reinado, a vida se inicia. A missão de todos é viver até o fim. Se for possível sintetizar a vida, ela se exprimirá por uma única palavra: experimentação. Não há como saber o que vamos vivenciar, porém, as diversividades são os degraus da evolução.

Demos graças a todas as portas que se abrem, pois elas são as oportunidades da vida.

Se dermos conta de todos os nossos pensamentos, não haverá surpresa em descobrir que somos os criadores das próprias ideias. Cada um cria seu mundo, sua fantasia. Se tivermos em conta todas as nossas esperanças, não será difícil descobrir que elas se originam em nosso âmago. Cada um tem o seu próprio anseio. As oportunidades são o encontro dos pensamentos e anseios entre as pessoas.

Demos graças à comunhão das ideias, pois elas são as fontes das oportunidades.

Ao abrirmos todas as portas que se ocultam diante de nós, não será surpresa ao nos deparamos com a nossa própria imagem refletida em um espelho. Cada um é seu próprio mistério. Cada um vive o seu próprio sonho e cria a sua própria realidade.

Demos graças a todos os nossos mistérios, pois eles são os enigmas que nutrem a esperança.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.