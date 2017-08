Coluna de José Renato Nalini – Edição de 27/08/2017

Desafios sustentáveis:

vamos enfrentar?

*José Renato Nalini *

Concorrer, competir, comparar aptidões, talentos e habilidades é próprio de nossa era. Vive-se na sociedade dos “rankings”, das listas de vencedores e de destaques. Há algo de muito saudável na competição, porque estimula o competidor a desenvolver os melhores esforços e a se empenhar para obter bons resultados.

Por isso é que os concursos constituem uma estratégia interessante para motivar o estudante. É o que ora se propõe no Concurso “Desafios Sustentáveis: Biomas do Estado de São Paulo”. A proposta é desafiar os estudantes da Rede Pública, alunos dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental — Anos Finais e Ensino Médio regular e EJA — Educação de Jovens e Adultos, matriculados e assíduos nas Escolas Públicas do Estado, a desenvolverem aplicativos para dispositivos móveis sobre o tema “Conservação e Preservação dos Biomas do Estado de São Paulo”.

A iniciativa é da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, com o apoio do Programa “Nascentes” da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Polícia Militar Ambiental, Google e Microsoft.

O intuito é sensibilizar e mobilizar alunos, professores, gestores e toda a comunidade escolar em relação à realidade socioambiental paulista. Como as novas gerações têm circuitaria neuronal e se utilizam dos “mobiles” — celulares, smartphones, tablets, computadores — para se comunicar, é importante seja essa a linguagem explorada. Os aplicativos para tais dispositivos móveis são úteis para toda a população plugada e veicularão informações de interesse para impactar o cotidiano.

A criatividade da juventude é evidente. Um prêmio serve para inspirar a criação de novos cenários e tudo converge para a implementação mais efetiva, eficaz e eficiente de uma aprendizagem alicerçada em dinâmicas interacionais. Os aplicativos promovem práticas colaborativas, fortalecem a autonomia do alunado pois, com a utilização dessa ferramenta, tornam-se gestores do próprio processo de aprendizado. Dialogam com diversas disciplinas e áreas do conhecimento, descobrem novas competências e habilidades, a partir de seus interesses e ritmos.

O resultado será a disseminação do conhecimento geral sobre o que é bioma e qual a situação do Estado de São Paulo em relação a esse patrimônio cuja tutela foi confiada aos viventes, para que o conservem com o objetivo de permitir que as próximas gerações também dele usufruam.

Entrem no site da Secretaria da Educação e confiram o regulamento. Haverá muitos prêmios e a participação será considerada parcela relevante de sua formação educacional.

* Renato Nalini, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, é secretário de Educação do Estado de São Paulo.