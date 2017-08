Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 27/08/2017

A Alice do Marteleiro

Pascoalino S. Azords

Não sei de quanto tempo os homens da Companhia precisaram para instalar energia elétrica na minha rua. Chegavam pela manhã, empoleirados na carroceria do caminhão, e só iam embora um pouco antes da última Hora do Angelus, quase noite. Primeiro, plantaram os postes de aroeira em buracos muito maiores do que nós. Depois, esticaram os cinco fios e dotaram os postes de um prato metálico que protegia do tempo uma lâmpada incandescente, fraquinha, quase vermelha. A gente se divertia vendo os homens trabalhar, brincava com os restos de tudo que eles iam deixando pra trás, e se encardia naquela terra toda. Ninguém avisou, ninguém veio dar a obra por acabada ou inaugurar. Simplesmente ligaram a minha rua à rede e as lampadinhas se acenderam pela primeira vez. Foi uma das noites mais bonitas da minha vida. A Rua Elizabete que até então só existia de dia, agora era nossa também à noite.

Um recibo que meu pai guardou numa caixa de camisa informa a data dessa importante benfeitoria. Com uma conta fácil de dois dígitos vê-se que, desde que chegamos da capital com a mudança num caminhão vazio de bananas até aquela data, tínhamos vivido seis anos no tempo da lamparina e do lampião – a metade do tempo que estive na casa que deixei para trás aos 16 anos de idade pra ir cuidar da vida na capital.

A primeira novidade que a luz nos revelou foram os besouros da mata próxima atraídos pela claridade. Dizem que os japoneses pagam um dinheirão por esses besouros, mas eu só fiquei sabendo disso agora que eles não mais existem. Depois, encontramos um velhinho sentado no pé do poste que se tornou a nossa companhia de todas as noites. Era baixinho, meio bugrado, cor de merda saudável e enrugado que nem sapo. Se ria do nosso espanto quase deixando cair a dentadura que dançava na boca. Ninguém sabia o seu nome, a sua idade, ou tampouco a casa de onde ele vinha.

Na sequência, apareceu o marteleiro, assanhando as nossas lombrigas com o quebra-queixo que ele mesmo fazia. “Olha o martelinho”, era o bordão, repetido enquanto ele batia numa peça de ferro imitando araponga. Também nunca soubemos o seu nome de pia. Bom de conversa, o marteleiro acabou fugindo com a Alice, irmã do cego Horácio e do Zé Brito, um mais novo, outro mais velho do que ela. Essa Alice sofria das faculdades mentais. Naquele tempo, a gente chamava de louca. O marteleiro não quis nem saber: investiu alguns quebra-queixos como chamariz e numa operação mais simples do que tomar dinheiro de cego, fugiu com a moça para local incerto e afastado. Alice só tornou a pisar na minha rua alguns meses depois, com a maior felicidade estampada na cara e uma barriguinha saliente, que não era dos vermes que dava na gente. O casamento, claro, não prosperou. A Alice voltou para a casa dos pais e um dia mudou-se, com o filho pequeno e a família toda num caminhão vazio de bananas.