Coluna “Dicas” – Edição de 27/08/2017

Tiradentes

A assessoria do prefeito Otacílio Parras distribuiu freneticamente na semana passada a notícia de que ele vai receber a “Medalha Alferes Tiradentes – Colar Ouro” por ter obtido um índice de 94% de aprovação em 2017, conforme pesquisa feita pela empresa privada. Não é o primeiro político de Santa Cruz a receber idêntica homenagem. Roberto Marsola (PTB), o ex-presidente da Câmara, já andou com a tal medalha Tiradentes no pescoço. E nem foi reeleito vereador…

‘Kamikaze’

Qualquer político pode se indispor com seus pares e isto naturalmente está acontecendo com Otacílio Parras Assis (PSB). O problema é que o prefeito começa a agredir violentamente quem antes estava ao seu lado. No caso do advogado Marcelo Picinin, que integrou o governo até o início do ano e era seu amigo particular, Otacílio disse que ele estaria fazendo “faculdade por diversão”, e que seria rico. “Tinha, inclusive, altos salários”, afirmou, para surpresa de quem ouvia seu pronunciamento semanal na rádio Difusora na sexta-feira, a mesma emissora que será beneficiada com uma área pública dentro de alguns dias.

Até tu?

Mesmo na Difusora, Otacílio quase “bateu boca” com o ex-vereador Souza Neto, que acabou pedindo desculpas por ter feito, segundo o prefeito, uma “pergunta muito complexa” sobre mudanças na UPA. Otacílio, inclusive, se esqueceu que Souza não é mais vereador.

Motivo

A Gepron, organização que administra a UPA — Unidade de Pronto Atendimento — desde o governo de Maura Macieirinha (PSDB), preferiu não continuar em Santa Cruz no segundo mandato de Otacílio Assis. Segundo o prefeito, a direção da Gepron não deu justificativa para nem participar da licitação. Sabe-se nos bastidores, porém, que a entidade não suportava mais o temperamento de Otacílio.

Congratulação

A Special Dog, que neste ano conquistou o título de segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil, no ranking da GPTW, deverá receber uma moção de congratulações dos vereadores. O requerimento de Murilo Sala (SD) será votado nesta segunda-feira, 28.

Cofre cheio

Nos próximos dias a prefeitura de Santa Cruz vai finalmente receber a primeira parcela da contrapartida da Sabesp pela renovação do contrato dos serviços de água e esgoto. São R$ 2,1 milhões, que Otacílio vai reforçar o caixa da secretaria do Meio Ambiente e de Planejamento Urbano.

Audiência (sem) público

Quando o assunto é delicado, a Câmara de Santa Cruz marca audiência pública em horários impróprios para a população. Foi o caso da reunião de quarta-feira, onde o prefeito, vereadores e o dono da Difusora discutiram a cessão de uma área pública para a emissora particular. Começou às 18h, quando o trabalhador deixa o serviço, e o prefeito ainda reclamou de quem chegou atrasado.

“Coisas de Política”

A gorjeta

Um certo candidato a vereador, após participar de uma prolongada reunião com outros políticos, observou que, naquele horário, não iria mais conseguir pegar o ônibus para sua casa.

Assim, a única alternativa seria pedir um táxi, já que teria que caminhar uns bons quilômetros, numa estrada de terra, até chegar ao sítio onde morava.

Porém, ao conferir a carteira, viu que não tinha nenhum dinheiro. Vendo a lanchonete da esquina, decidiu comprar um lanche. Faria um cheque com um bom troco e teria o dinheiro para a viagem. Assim fez, mas ao entregar o cheque ao atendente, disse-lhe:

— O troco é para a condução.

O rapaz abriu-se num sorriso e respondeu:

— É por isso que eu pretendo votar no senhor. É o único que me deixa uma gorjeta tão “gorda”!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)