Comissão é favorável a projeto que proíbe PCHs no rio Pardo

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Assembleia Legislativa de São Paulo, deu parecer favorável, por unanimidade, ao projeto de lei 198/2017 do deputado santa-cruzense Ricardo Madalena (PR) que dispõe sobre a proibição de construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) em toda a extensão do rio Pardo.

O projeto já havia sido aprovado na CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação). A próxima etapa é seguir para o plenário, onde será votado. Ainda não está marcada a data da discussão final.

O rio Pardo é o principal rio da bacia hidrográfica do Médio Paranapanema, está entre os maiores do Estado e é um dos últimos mananciais ainda despoluídos de São Paulo. O rio percorre 15 cidades: Pardinho, Botucatu, Pratânia, Itatinga, Avaré, Cerqueira Cesar, Iaras, Santa Bárbara, Óleo, Bernardino de Campos, Santa Cruz do Rio Pardo, Chavantes, Canitar, Ourinhos e Salto Grande.

O deputado Madalena disse que o fato do projeto ter sido aprovado na Comissão do Meio Ambiente é um sinal de que também pode receber apoio no plenário. “Sabemos que a construção dessas centrais causa danos irreversíveis em toda a área da bacia hidrográfica, além de trazer consequências sociais e econômicas graves para nossa região. Não medirei esforços no sentido de proibir essas construções”, disse Ricardo Madalena.