Empresário tem casa invadida e cerca de R$10 mil roubados

Dinheiro era da arrecadação do título de capitalização

Hiper Saúde, da qual empresário é representante

Um empresário de Santa Cruz do Rio Pardo teve sua casa assaltada por dois indivíduos armados na noite de sábado, 19. Segundo informações, uma mulher foi rendida pelos assaltantes, quando o bando já estava no interior da casa.]

Através de denúncia anônima, a Polícia Militar chegou ao local minutos depois do chamado, mas foi informada de que os ladrões já teriam fugido.

A mulher do empresário — dono de uma loja de acessórios automotivos — explicou que o marido é o coletor responsável pela dinheiro da venda do título de capitalização Hiper Saúde em Santa Cruz.

Naquela noite, havia a quantia de R$ 10 mil, arrecadados durante toda a semana. Os ladrões levaram o dinheiro.

A polícia desconfia que os assaltantes tiveram informações privilegiadas sobre o dinheiro do título de capitalização e, por isso, chegaram na hora exata da contagem dos valores.] O montante roubado seria entregue pelo empresário a um responsável pelo Hiper Saúde, que levaria o valor para Bauru, sede da empresa de capitalização.