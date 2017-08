Madalena acaba com o chamado ‘terceiro dígito’

Projeto de deputado santa-cruzense

vai simplificar as contas nos postos

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou na semana passada uma resolução de autoria do deputado santa-cruzense Ricardo Madalena (PR) eliminando o terceiro dígito de centavo do preço dos combustíveis vendidos nos postos em todo o Estado de São Paulo.

Se o projeto for sancionado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), os preços da gasolina, comum e aditivada, do etanol e do diesel deverão ser calculados com dois dígitos de centavos.

Na prática, isso traria uma economia de até R$ 300 milhões, tomando como base, por exemplo, os 30 bilhões de litros de combustíveis comercializados em São Paulo no ano de 2016, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP).

O deputado estadual Ricardo Madalena acredita que a medida tornará a política de preços mais transparente. “Essa é uma estratégia que induz o consumidor a comprar o falso barato. É uma ilusão.” De acordo com o deputado, a extinção do terceiro dígito não será refletida em preços mais altos. “O proprietário vai continuar tentando conquistar o motorista, não arredondará o preço para cima”, acredita ele.