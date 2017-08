Músico aprendeu a reger com o maestro João Carlos Martins

O regente Luciano Lopes chega a Santa Cruz do

Rio Pardo disposto a participar de projetos musicais

O músico Luciano Lopes, 40, apareceu em Santa Cruz do Rio Pardo “por acaso”, a convite de uma amiga. Gostou, alugou uma residência e está procurando projetos para desenvolver na cidade. Nascido em Marília, Luciano tem no currículo o fato de ter participado de orquestras regidas por João Carlos Martins, o consagrado maestro que desde o último dia 17 foi imortalizado no cinema com a biografia “João, o Maestro”.

Luciano está envolvido com música desde os oito anos. “Foi nesta idade que eu ouvi uma orquestra pela primeira vez. Na mesma hora disse ao meu pai que era aquilo que eu desejava seguir”, contou. Aos 14 anos, morava em Araraquara e lutava com dificuldades para conciliar os estudos do Ensino Fundamental com a música. Fez de tudo, desde vender coxinha, adubar terrenos, trabalhar como garçom e até limpar piscinas.

“Quando eu estava limpando uma piscina, ainda em Araraquara, numa casa de alto padrão, escutei alguém tocando violino. Me encantei e acabei entrando na casa. Foi aí que conheci o Abelardo Ferrarezi, que acabou se tornando meu padrinho. Ele me fez tocar e insistiu que eu precisava estudar cada vez mais e que tinha futuro na música”, disse.

Abelardo começou a levar o garoto para acompanhar os ensaios da orquestra de câmara que existia em São Carlos. Com tamanho incentivo, aos poucos Luciano começou a fazer parte do grupo.

O músico estudou em Tatuí e depois se transferiu para São Paulo, onde ingressou na USP. As portas, então, se abriram definitivamente e Luciano passou a tocar em várias orquestras.

Em 1998, Luciano começou a se envolver com projetos culturais e sociais. Segundo ele, foi fundamental sua participação no Projeto Guri, do governo do Estado. Em 2008, ele já trabalhava na sede do projeto, na capital, sendo o responsável pelo Núcleo de Cordas.

Com o professor

Luciano Lopes conheceu o maestro João Carlos Martins em Araraquara, num evento musical destinado aos jovens. Começou, então, uma parceria que durou um bom tempo e da qual Luciano se orgulha.

Ele aprendeu a arte da regência justamente com João Carlos, de quem foi “spalla” numa das orquestras.

Eclético, participou de eventos tanto de música erudita como sertanejo universitário, tocando, inclusive, com Bruno e Marrone. Luciano também já se exibiu na TV Cultura e no programa de Serginho Groisman, na Globo. “Na verdade, percebi uma outra vertente artística em mim. Minha base de formação é clássica, mas gosto do repertório popular. Afinal, dá para se tocar tudo no violino, desde MPB, rock e até baião”, disse.

Luciano Lopes gostou tanto de Santa Cruz do Rio Pardo que pretende desenvolver projetos na cidade. “Na verdade, em cidades pequenas a música sempre tem mais espaço”, avaliou.

Ele tem planos de conversar com a direção do Centro Cultural Special Dog, com o secretário de Cultura Luciano Pimentel e com o maestro José Magalli Junqueira, que coordena o projeto da Orquestra de Câmara Santa Cruz. Este último é mantido com programas estaduais de incentivo fiscal.

Aliás, o músico se revolta quando aborda o tema do incentivo fiscal para o fomento musical. “Num momento de crise, várias orquestras estão acabando e pessoas que não precisam desta verba governamental tiram estes recursos de forma individual. Afinal, o Luan Santana conseguiu um incentivo no valor de R$ 4 milhões. Isso daria para desenvolver vários projetos musicais em Santa Cruz, atendendo centenas de crianças”, conta.

Filme conta história de

superação do maestro

João Carlos Martins é considerado um dos mais importantes pianistas do mundo, até que problemas nas mãos o impediram de seguir carreira. Virou, então, maestro. Hoje, é igualmente um dos mais conceituados do planeta. No último dia 17, o filme “João, o Maestro” estreou no circuito nacional, contando a história do músico.

Martins já era um pianista aclamado, se exibindo no famoso Carnegie Hall dos Estados Unidos, quando um acidente atrofiou sua mão. Foram dez anos de intensa recuperação até voltar ao piano — e à consagração.

No entanto, em 1995 o pianista sofreu um assalto na Bulgária e foi golpeado com uma barra de ferro. A pancada comprometeu o braço direito, limitando seus movimentos para sempre. Martins ainda gravou o álbum “Só para Mão Esquerda”, mas depois teve um tumor dianosticado exatamente no membro esquerdo.

João, porém, nunca desistiu da música. No dia seguinte ao terrível aviso do médico, de que jamais voltaria ao piano, começou a estudar regência. Nasceu, então, um dos grandes maestros do Brasil.