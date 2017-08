Otacílio diz que a versão oficial é aquela que vale: “Falei por último”

Prefeito de S. Cruz diz que nota da Micromap

não o desmentiu, porque ele ‘falou por último’

O prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) disse sexta-feira, 25, em pronunciamento na rádio Difusora AM, que a nota da Micromap, confirmando que os servidores da prefeitura foram invadidos por vírus, não o desmentiu. Segundo ele, um desmentido só seria possível caso a empresa de informática que presta serviços ao município emitisse nota após suas declarações. “A declaração da Micromap não me desmentiu. Quem falou por último fui eu. O que vale é a minha informação”, declarou.

Otacílio se referia ao DEBATE, que na semana passada informou que a Micromap divulgou uma nota logo após a prefeitura ter os servidores contaminados, confirmando que houve ataque de vírus. A Micromap presta serviços à prefeitura e é a responsável pelos softwares usados na contabilidade pública.

O problema nos computadores da prefeitura aconteceu no final do mês passado e provocou, inclusive, a suspensão do atendimento público durante três dias. Neste período, a prefeitura permaneceu fechada e os funcionários trabalharam para digitalizar novamente uma série de informações digitais. A primeira reação do município foi admitir que um vírus criptografou todos os arquivos da rede de informática.

No entanto, dias depois o prefeito Otacílio Parras desmentiu qualquer tentativa de invasão por hackers ou mesmo vírus. Segundo ele, o problema teria sido provocado por falha nos equipamentos.

A prefeitura, então, contratou uma empresa de Bauru para diagnosticar o problema. Otacílio se referiu várias vezes à empresa como “especialista” na recuperação de dados, embora a prefeitura evitasse dar o nome da firma ou mesmo informações sobre o contrato.

Na semana passada, a reportagem do jornal publicou que a “Eragon” fica num bairro da periferia de Bauru e funciona numa residência, sem placa de identificação.

Nas últimas três semanas o jornal encaminhou questionamentos por escrito à secretaria de Comunicação da prefeitura, solicitando informações sobre o caso da pane nos computadores. Por ordem do prefeito Otacílio Parras, nenhuma informação foi transmitida ao jornal.

A nota da Micromap, que é uma empresa especializada no ramo de informática, diz que os computadores da prefeitura foram invadidos por um vírus. A empresa explicou que, logo após o problema aparecer, uma equipe da Micromap foi até a prefeitura e descobriu que os servidores estavam infectados já há alguns dias.

Ainda segundo da empresa, os funcionários da prefeitura foram alertados sobre o ataque de vírus e informados de que os dados digitalizados a partir do dia 18 de julho estavam totalmente danificados. “Após várias reuniões com a administração, sugerimos que fizessem o relançamento das informações posteriores ao dia 18 nos diversos sistemas”, diz o texto da empresa.

‘Versão oficial’

Para o prefeito Otacílio Parras, entretanto, a informação da Micromap não desmentiu suas declarações de que não haveria vírus e nem invasão por hackers. “Não desmente nada porque quem falou por último fui eu. O que vale é a minha informação”, disse anteontem o prefeito, nos microfones da rádio Difusora. “E depois que eu falei, não existe nenhuma declaração da Micromap contestando minha posição”, disse. “Se a minha declaração é posterior, é essa que está valendo”, insistiu.

Segundo Otacílio Parras, a imprensa de Santa Cruz do Rio Pardo deve divulgar somente o que é realmente notícia. “Estão querendo fazer um cavalo de batalha numa coisa que é apenas um ponto. Não há coisas secretas e estão procurando chifres em cabeça de cavalo”, afirmou.

* Veja o que diz a Micromap sobre vírus:

Advogado de Sueli insiste que

as ‘provas’ estão na prefeitura

A pane nos computadores da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, que interrompeu o atendimento ao público durante dois dias, período em que o prédio ficou fechado, causa mistério pela série de versões desencontradas do próprio governo. E causa suspeita porque o problema atingiu em cheio os computadores das Finanças, oito meses após a descoberta de um esquema criminoso de desvio de dinheiro público. A operadora era a ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa, que há meses, numa “delação pública”, revelou várias irregularidades nos últimos três governos e citou nomes. Sueli confessou que desviava dinheiro, mas lembrou que era ameaçada para assim proceder.

Na época da “delação”, o advogado de Sueli Feitosa, Luiz Henrique Mitsunaga, revelou que a maioria das provas da participação de outras pessoas estava na própria prefeitura.

Na semana passada, em entrevista ao repórter Dário Miguel, da Band FM, o advogado voltou a insistir que as provas estão no prédio público e que sua cliente deve ter “muita cautela” sobre o que está ocorrendo. “Estas provas estão onde sempre estiveram, dentro do Paço Municipal, dentro da sede do Executivo. Toda a movimentação financeira e os documentos bancários, em operações de pagamentos e recebimentos, estão lá”, garantiu.

Segundo ele, o termo da declaração pública assinada por Sueli Feitosa cita estas informações. “O detalhe, neste momento, é que até agora nós não chegamos a esta fase. Então, só nos cabe aguardar”, disse.

Mitsunaga disse à emissora, inclusive, que vai solicitar às autoridades públicas que os próximos depoimentos de Sueli Feitosa sejam devidamente gravados, inclusive em vídeos. “É uma cautela para que, no futuro, ninguém alegue que ela não disse algo ou não seja compreendida”, afirmou. Para Mitsunaga, a captação audiovisual já é uma praxe no Poder Judiciário. “Ela vai falar mais”, concluiu o advogado.