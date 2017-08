Para comemorar!

Índice de geração de emprego de Santa

Cruz em junho é um dos maiores do Estado

A recessão em todo o País está nos jornais, mas Santa Cruz do Rio Pardo parece viver um mundo à parte. Reconhecida como detentor de uma das economias mais sólidas do Estado, o município registrou no mês de junho um dos melhores desempenhos no índice de geração de emprego em São Paulo. Os dados são do Caged, órgão do Ministério do Trabalho.

O índice de Santa Cruz do Rio Pardo foi positivo, um aumento de 7% na força de trabalho. Isto significou um saldo de 919 trabalhadores no mercado. De acordo com os dados, houve 1.266 novas contratações no período, contra 347 demissões.

O índice de Santa Cruz foi maior do que cidades como Assis, Ourinhos, Bauru ou Marília.

Segundo os dados do Caged, o setor agropecuário foi o responsável por impulsionar os números do mercado em Santa Cruz do Rio Pardo. Neste ano, a safra do município foi uma das maiores dos últimos tempos, especialmente na lavoura de soja.

Ourinhos, a maior cidade da região, registrou índice negativo de 2,68%, embora ainda tenha números positivos em 2017.

Outras cidades da região praticamente tiveram “empate” nos índices divulgados pelo Caged. Em Chavantes, com índice positivo de 0,60%, houve 46 contratações e 37 demissões.

Bernardino de Campos também teve índice positivo de 0,16%, com 41 contratações e 38 demissões. Já em Ipaussu o índice foi positivo em 0,16%, com 58 novos empregos e 53 demissões.