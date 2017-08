Polícia faz maior apreensão de drogas do ano em S. Cruz

A Polícia Rodoviária apreendeu cerca de 1,5 tonelada de maconha numa carreta cujo motorista era um rapaz de 27 anos. O veículo vinha do Paraguai e tinha como destino Paulínia, na região de Campinas. O caminhão foi abordado na rodovia João Batista Cabral Rennó (SP-225), município de Santa Cruz e, com auxílio de um cão farejador, a droga foi encontrada. Segundo a Polícia Rodoviária, a carreta teve o tanque cortado e maconha foi encontrada camuflada com graxa. O paraguaio foi preso em flagrante e responderá por tráfico internacional de drogas.