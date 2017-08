A escada misteriosa

Antigo Colégio Companhia de Maria, atual Faculdade

Oapec, tinha escada ‘emparedada” há várias décadas

Construído a partir de 1938, o prédio do antigo Colégio Companhia de Maria sempre foi alvo de histórias e lendas em Santa Cruz. Há dias, um novo mistério apareceu com a descoberta de uma escada que estava literalmente escondida e fechada por paredes nos dois lados. Quem a encontrou foi o diretor da Faculdade de Direito Oapec, instituição que administra o prédio desde 2006. “Foi um susto quando os pedreiros fizeram um buraco na parede e a escada apareceu”, contou Benedito Weber Pimentel.

A surpreendente descoberta aconteceu porque o prédio possui apenas uma escada de acesso ao andar superior e, com o crescimento da faculdade, os bombeiros recomendaram a construção de uma nova alternativa de fuga no caso de incêndio. Pimentel estudava como seria a nova escada, já que o prédio é antigo e sofreu uma série de reformas após ser entregue pelo município à Oapec, mediante concessão pública. O diretor já imaginava uma escada externa, através da quadra no centro do prédio, o que fatalmente iria descaracterizar sua bela arquitetura.

No entanto, durante reformas que estão em andamento no prédio, Benedito Pimentel foi alertado de que as metragens de um corredor não batiam com os cômodos atrás das paredes. Era intrigante. Os cálculos foram refeitos várias vezes, todos com diferenças. Foi, então, que o diretor da Oapec resolveu quebrar uma das paredes misteriosas.

Todos ficaram fascinados quando apareceu a escada. Ela estava fechada havia décadas, no mínimo. Tinha até janelas, mas externamente ninguém percebeu o cômodo secreto. “Pelo primeiro buraco, o pedreiro viu que havia piso do outro lado, antes da visão alcançar os degraus”, conta. O piso, na verdade, são cerâmicas portuguesas, impecavelmente conservadas após a escada permanecer décadas fechada por paredes. “O cheiro de mofo era forte e havia muito pó lá dentro”, conta Pimentel.

O segredo descoberto acabou beneficiando a instituição de ensino, que não precisou construir uma segunda escada. “Foi ótimo porque vamos manter a arquitetura interior. Na verdade, eu estava pensativo há uns oito meses, imaginando como iria construir uma nova escada”, contou Pimentel.

Até agora, ninguém sabe a história da escada escondida com tijolos, em cujos lances não havia sequer eletricidade. Pimentel garante que nem quer saber. “Não tenho esta curiosidade”, revelou.

Colégio pioneiro

A “Companhia de Maria” surgiu em 1607 em Bordeaux, na França, pelas mãos de Joana de Lestonnac, canonizada em 1949. A instituição chegou ao Brasil em 1936, quando madres espanholas fugiam da guerra civil e procuravam novos espaços para a missão evangelizadora.

Em Santa Cruz, seis freiras espanholas — Maria Casajoana, Maria Anon, Feliciana Miquelarena, Maria Del Carmem Pelaez, Gumercinda Anon e Ascension Garcia — fundaram a primeira escola brasileira da “Companhia de Maria” em 1936. No início, era de educação infantil e ficava numa casa na esquina das ruas Benjamim Constant e Farmacêutico Alziro Souza Santos.

Dois anos depois, começou a construção do imponente prédio, que ocupou praticamente toda a quadra. A obra foi possível com ajuda do fazendeiro Plácido Lorenzetti, que doou os terrenos. A população, mediante campanhas, ajudou na construção do prédio.

O colégio “Companhia de Maria” de Santa Cruz era conhecido e respeitado em todo o País. Muitas internas eram de outras cidades ou Estados, cursando ginásio e Escola Normal, além de práticas musicais. A escola escreveu uma bonita história, mas fechou as portas em 1970, quando a demanda e a vocação religiosa diminuíram. O prédio, então, foi comprado pela prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo pelo então prefeito Onofre Rosa de Oliveira. Hoje, abriga a faculdade de Direito Oapec.

Novas alas abrigarão

projetos e biblioteca

A faculdade de Direito Oapec está reformando novas alas do antigo prédio do Colégio Companhia de Maria. Uma delas fica na parte mais baixa do edifício, onde, segundo o diretor Benedito Weber Pimentel, havia resquícios de uma antiga serraria quando a instituição assumiu o prédio. “Na verdade, percebemos que a antiga oficina, cuja história desconhecemos, abalou o prédio e obrigou reformas estruturais a partir de 2004”, disse. No chão, ainda há marcas da alta tensão da antiga serraria, que funcionou quando o colégio já havia fechado as portas.

A nova ala vai abrigar uma segunda biblioteca da faculdade, inclusive com uma sala especial para higienização de livros. “Haverá um cuidado especial para a manutenção dos nossos livros”, disse Pimentel. Além disso, haverá salas para estudos em grupo.

No piso superior, que agora pode ser alcançado também pela escada reaberta após décadas fechada por paredes, a Oapec vai instalar o projeto “Empresa Júnior”, atividade do curso de Administração que também será estendida ao Direito. A ideia é abrir o projeto para a comunidade em geral.

“O cidadão que deseja se iniciar no comércio poderá ter toda a assessoria na Empresa Júnior, através do corpo docente e da participação dos alunos. Ele vai saber tudo sobre o negócio, desde os riscos até os benefícios”, explicou Benedito Pimentel. Segundo o diretor, será uma nova ação social da instituição para Santa Cruz do Rio Pardo.