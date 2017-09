Quando ganha um juiz?

JUDICIÁRIO EM XEQUE – 1

Juízes recebem acima

do teto constitucional

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Levantamento recente indica que 70% dos juízes do Tribunal de Justiça de São Paulo têm salários superiores ao teto constitucional de R$ 33,7 mil, que é o limite salarial para todos os servidores públicos brasileiros. O valor é equivalente ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e, de acordo com a lei, não pode ser ultrapassado por nenhum funcionário público. Entretanto, juízes são um caso à parte, inclusive em Santa Cruz do Rio Pardo, onde benefícios e verbas indenizatórias “engordam” o contracheque a ponto de, em alguns meses, magistrados da comarca receberem mais de R$ 100 mil.

Os supersalários do Judiciário estão na pauta do noticiário há vários meses, mas ganharam assombro no início do mês passado, quando descobriu-se que um juiz de Sinop (MT) recebeu em julho mais de meio milhão de reais. Procurado, o juiz Mirko Gianotte disse que valor “era uma justa reparação” pelos anos em que deu expediente em comarcas superiores. E completou: “Eu não tô nem aí”.

A repercussão negativa do caso levou a ministra Carmen Lúcia, presidente do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e do Supremo Tribunal Federal (STF), a determinar uma investigação sobre a folha de pagamentos de juízes em todo o País. Todos os tribunais brasileiros deverão enviar ao CNJ cópias das folhas de pagamentos e explicar tudo o que foi pago.

Segundo a corregedoria do órgão, os responsáveis por pagamentos feitos acima das normas constitucionais — e sem fundamento jurídico — poderão sofrer punições.

Os abusos são tão grandes que, no mês passado, o presidente Michel Temer anunciou que vai editar uma emenda constitucional para restringir as brechas que permitem que o teto seja descumprido.

O teto constitucional, previsto na Constituição Federal, foi criado para evitar os conhecidos “marajás” no funcionalismo público. No início, porém, o mecanismo visava impedir os altos salários nos poderes Executivo e Legislativo. Em Santa Cruz do Rio Pardo, por exemplo, já houve prefeitos com vencimentos maiores do que o presidente da República, o que hoje não seria permitido.

O teto impõe limites de acordo com o vínculo do servidor público. O máximo é o vencimento de um ministro do STF, exatos R$ 33.700,00. No Estado de São Paulo, quem trabalha para o governo não pode receber mais do que R$ 23 mil, que é o salário do governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Já em Santa Cruz do Rio Pardo, nenhum servidor municipal pode ganhar mais do que R$ 15 mil, que é o salário do prefeito Otacílio Parras (PSB). A regra, porém, é quebrada pelos procuradores jurídicos que, alegando honorários advocatícios, ultrapassam o teto municipal. A procuradora-geral Luciana Junqueira, por exemplo, recebeu quase R$ 18 mil mensais nos últimos contracheques.

Ex-assessor de Otacílio, o advogado Marcelo Picinin também recebia vencimentos muito acima do teto até ser demitido e romper com o ex-chefe, de quem era, inclusive, advogado particular. Agora, o prefeito Otacílio acusa Picinin de ter recebido “altos salários” e de ser rico.

O mesmo acontece na Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, onde o procurador jurídico João Luiz de Almeida Júnior retirou R$ 22 mil de salário em maio. Já o agente contábil Ivam Garcia recebeu R$ 20 mil em abril. Ambos estão muito acima do teto municipal.

Estes valores, porém, são pequenos se comparados aos pagamentos feitos pelo Poder Judiciário, que concentra mais de 70% dos servidores públicos cujos salários ferem o princípio constitucional do teto salarial.

Em Santa Cruz, altos vencimentos

Os vencimentos dos juízes de Santa Cruz do Rio Pardo são variáveis a cada mês, mas sempre acima do teto constitucional. Isto acontece porque, para driblar a legislação, tribunais pagam a seus membros recursos em forma de “indenizações”, “gratificações” ou “vantagens”. Neste caso, todas estas verbas são excluídas do salário oficial.

Os magistrados têm direito, entre outros, a ajuda para mudança e transporte, auxílio-moradia, diárias, auxílio-funeral, reembolso de transporte, auxílio pré-escolar, plano de saúde, gratificações e diversos abonos. Juízes substitutos também têm direito a recursos extras.

A antiguidade, aliás, parece não influenciar o valor do salário. O juiz Antônio José Magdalena, por exemplo, o mais antigo da comarca de Santa Cruz do Rio Pardo e titular da Segunda Vara, nem sempre recebe os vencimentos mais altos. Há um ano, por exemplo, Magdalena recebeu brutos R$ 51.551,96 em agosto, contra R$ 66.714,31 do colega Marcelo Soares Mendes (3ª Vara), R$ 43.680,60 do juiz Leonardo Labríola Ferreira Menino (Vara Criminal) e R$ 31.354,65 de Rafael Martins Donzeli (1ª Vara Cível).

Em julho de 2016 os vencimentos pagos aos juízes de Santa Cruz foram R$ 70.469,45 para Rafael Martins Donzeli, R$ 70.512,15 para Antônio José Magdalena, R$ 64.306,70 para Marcelo Soares Mendes e R$ 62.370,44 para Leonardo Labríola Ferreira Menino.

Há, porém, meses excepcionais, quando os salários praticamente dobram. Foi o caso de novembro do ano passado, quando Magdalena recebeu R$ 109.744,09, Rafael Donzeli retirou R$ 71.701,76, Marcelo Soares teve direito a R$ 85.829,61 e Leonardo Menino recebeu R$ 112.829,61.

O pagamento dos juízes de Santa Cruz em julho deste ano foi menor, exatos R$ 60.504,00 para Antônio José Magdalena, R$ 41.989,60 a Marcelo Soares Mendes, R$ 46.572,98 para Rafael Martins Donzeli e R$ 36.947,92 para Leonardo Labríola Ferreira Menino.

Moro ganha menos

Caso trabalhasse na comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da operação “Lava Jato”, teria salário maior. De acordo com o portal da Justiça Federal, Moro tem um salário estipulado em R$ 28.947,55. No entanto, ele também possui vantagens que, muitas vezes, elevam este valor para mais de R$ 40 mil. Com os descontos, ele recebeu em julho deste ano exatos R$ 28.404,97.

Mesmo assim, a média salarial de Sérgio Moro é inferior aos vencimentos de juízes da alçada do Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive os de Santa Cruz.

No entanto, o juiz federal também tem seus meses “excepcionais”. Em dezembro do ano passado, por exemplo, o salário de Sérgio Moro atingiu R$ 102.151,58, “engordado” por verbas indenizatórias e vantagens pessoais.

Em explicações ao jornal “Folha de S. Paulo”, o juiz Sérgio Moro admitiu que em determinados meses seu salário passa de R$ 100 mil. “Mas é raro”, afirmou. “Meu salário gira em torno dos R$ 27 mil, R$ 28 mil, é isso que ganho”, disse. Já o Tribunal Federal da 4ª Região, local de trabalho de Moro, garante que as regras do teto constitucional são cumpridas pela instituição.

Próximo: “A FARSA TRABALHISTA”