Secretário que gerou condenação de Parras no TCE é exonerado

Pressionado, Salles pediu ao

governador para deixar o cargo

Ricardo Salles, o secretário do governador Geraldo Alckmin (PSDB) que interditou pessoalmente o aterro sanitário de Santa Cruz do Rio Pardo, constrangendo o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), deixou a pasta estadual do Meio Ambiente na última segunda-feira, 28. Ele foi exonerado, na versão oficial “a pedido”, depois de comandar a secretaria durante mais de um ano. O fato é que Salles vinha sendo pressionado pelo próprio partido, o PP de Paulo Maluf, que não estava satisfeito com seu desempenho no governo.

Midiático, Ricardo Salles se notabilizou por fazer visitas surpresas a municípios e interditar aterros sanitários sem condições de uso. Apesar do apelo ao Meio Ambiente, os gestos autoritários de Salles eram questionados e criticados. Muitos políticos do interior estavam reclamando diretamente ao governador Geraldo Alckmin.

Em Santa Cruz do Rio Pardo, o secretário fechou o aterro durante inspeção de surpresa no início de fevereiro deste ano. Ele desembarcou de helicóptero e seguiu direto para o aterro sanitário, onde criticou o descaso e interditou definitivamente o local. O prefeito e o secretário municipal do Meio Ambiente não foram avisados com antecedência, ao contrário da imprensa, que acompanhou Ricardo Salles antes mesmo da chegada de alguma autoridade. O prefeito Otacílio Parras chegou a discutir com Salles no recinto do aterro.

A interdição provocou a contratação emergencial de uma usina de reciclagem particular localizada em Piratininga, na região de Bauru, para onde todo o lixo urbano de Santa Cruz começou a ser transportado.

O contrato, porém, foi julgado irregular e ilegal pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) no mês passado. De acordo com o órgão fiscalizador, era óbvio que o município enfrentaria uma situação emergencial porque o prefeito Otacílio não tomou qualquer providência para regularizar o aterro ou discutir antecipadamente a contratação de alguma empresa, apesar dos inúmeros avisos da Cetesb. “No lugar de se antecipar de forma organizada ao desfecho que já era conhecido, permaneceu inerte”, disse a sentença que condenou o município. Otacílio ainda vai recorrer.

O agora ex-secretário Ricardo Salles é investigado pelo Ministério Público por improbidade administrativa em alterações de zoneamento em área de proteção ambiental do rio Tietê.