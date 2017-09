Tragédia: garoto de 14 anos morre afogado em Ipaussu

Um mergulho na tarde calorosa de quinta-feira, 21, acabou em tragédia em Ipaussu, a 18 quilômetros de Santa Cruz do Rio Pardo. Gabriel Barbosa, 14, estudante na cidade, desapareceu numa represa localizada na área rural, em uma área pertencente ao “Haras Imagem”.

O menino estava com mais quatro amigos, todos entre nove e 17 anos. Um deles, que optou por não ser identificado, disse que a tragédia vai marcá-lo para sempre. “Ele subia e tentava gritar. Eu fui até ele e tentei ajudar, mas não deu”, contou.

Abalado, ele disse que está se sentindo culpado. “Não consegui resgatar meu amigo e não tinha como telefonarmos para os bombeiros”, explicou.

Alguns minutos após o desaparecimento, um funcionário da usina São Luiz passava pelo local e foi alertado pelos adolescentes. Ele, então, acionou o Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo.

Os meninos contaram que estavam andando de bicicleta numa trilha quando chegaram ao açude. Como estava calor, resolveram nadar. “Não sabíamos que era tão fundo. O Gabriel tirou a roupa e todos nós entramos na água. Quando ele estava no meio, começou a pedir ajuda. Tentei por várias vezes, mas ele me afundava junto. Não consegui fazer nada”, disse o amigo.

Os bombeiros tiveram muito trabalho para encontrar o corpo de Gabriel, em razão da profundidade do açude. O resgate começou na quinta-feira, mas o corpo só foi localizado na manhã do dia seguinte. O estudante foi sepultado em clima de muita consternação.