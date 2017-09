Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 03/09/2017

A família já não

está nem por um fio

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Como um cavalinho de Tróia, a televisão foi entrando e rendendo a casa. A princípio, era um móvel de pernas finas que enfeitava a sala; hoje, me lembra o quadro negro do grupo escolar. Pois em menos de meio século esse produto, aparentemente inofensivo quando desligado, conseguiu destruir uma instituição milenar — a família. Na verdade, a televisão não destruiu, ela entrou pra família, e pela porta da frente, como certos genros ou noras premiados. Hoje, ao invés de repetir nossos pais e avós, a gente repete Ana Maria Braga, Ricardo Boechat… O nosso professor de música se chama Faustão, mesmo sabendo que o estrago que ele fez à nossa Música é proporcional ao que o Galvão Bueno fez ao futebol brasileiro. Ou você acha que essa gente não apita na escalação, do time titular aos reservas, do técnico ao massagista?

Bem, se a televisão é um membro da família, o que dizer do telefone celular? O celular começou tímido, acabando primeiro com a vida do telefone fixo e aquele fio espiralado. De repente, começou a tirar fotos, aposentou a máquina fotográfica e o fotógrafo. Acho que também já liquidou com a indústria relojoeira. Foi o que pensei no dia em que olhei para o interior de uma relojoaria para saber a hora certa. Cada relógio marcava uma hora diferente. Na verdade, estavam todos parados para não gastar bateria esperando comprador. Hoje, o pior lugar pra se saber a hora certa é justamente uma relojoaria atulhada de relógios encalhados. Pra que relógio se o celular te informa não só a hora certa como a previsão do tempo, a cotação do dólar e todas as receitas da Dona Benta? Telefone fixo, máquina fotográfica, relógio, calculadora, livro de papel… A lista só faz crescer!

Mas quem chamaremos amanhã para fotografar um casamento? Pois é nesse ponto que o celular mais se parece com a televisão. Se o casamento (não o simples acasalamento) é o alicerce sobre o qual se ergue a família, acho que estamos a um passo de virar outra coisa, outro bicho. Se antes do celular o casal precisava jurar fidelidade diante de várias testemunhas, o que poderemos dar como garantia na presença desse aparelho com inesgotáveis possibilidades de se achar ou se esconder? Foi o que pensei dia desses no banco ouvindo um homem se abrir com o companheiro de fila. Na véspera, a esposa tinha ligado dizendo que ia chegar tarde pro jantar. Mas dessa vez a ligação tinha algo diferente. O som ambiente de onde ela falava decididamente não era o do seu local de trabalho e nem da estrada. Havia um silêncio exageradamente perfeito, como se ela falasse de um estúdio de gravação ou de um hospital àquela hora. Não sendo ela locutora e nem enfermeira, o homem deduziu que aquele silêncio devia estar abafado por cortinas, tapetes, toalhas e lençóis, com as roupas jogadas todas no chão. Sim, o quarto de motel também tem essa acústica hospitalar. “A bandida só deve ter pedido pro amante não ligar o chuveiro naquela hora”, disse quase baixinho o marido desconfiado na fila do banco.