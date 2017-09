Coluna DICAS – Edição de 03/09/2017

Não assumiu

O prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) viajou sem transmitir o cargo ao vice Benedito Batista, como fez nos outros períodos de descanso, inclusive recentemente. Em todas as ocasiões, Parras não precisaria passar o cargo ao petista, uma vez que somente ausência por mais de 15 dias impõe esta obrigatoriedade. Entretanto, o prefeito explicou que não gosta de ser importunado nas viagens e, por isso, acha melhor alguém no seu lugar. Desta vez, porém, viajou para bem longe…

‘Tudo certo’

O vice-prefeito Benedito Batista disse ao jornal que não sabe porque Parras não lhe transmitiu o cargo, mas garante que está tudo bem entre ele e o chefe. Só faltava…

Resposta

O advogado Marcelo Picinin, ex-secretário e ex-amigo de Otacílio Parras (PSB), respondeu ontem aos ataques do prefeito proferidos em rádio. Em pronunciamento recente à Difusora, Otacílio disse que Picinin, que criticou nas redes sociais o tal “censo dos universitários”, estaria cursando faculdade “por diversão”, teria recebido “altos salários” e seria “rico”. Ontem, Picinin devolveu: “Antes rico do que covarde”. Depois, escreveu: “Quem usa dinheiro público para satisfazer ganas pessoais, pode ser tudo, menos honesto”. Palavras de quem conviveu intimamente — e durante muito tempo — com o atual prefeito…

Trocou de Marcelo

As faíscas entre Otacílio e seu ex-secretário fizeram o prefeito destituir o advogado responsável por seus processos particulares. Saiu Marcelo Picinin, entrou Marcelo Santos. O novo advogado, por sinal, é vereador e já tinha dado sinais de descontentamento com o atual governo. Com a independência comprometida, certamente terá uma postura diferente…

Sem ‘recall’?

A General Motors anunciou um “recall” de mais de 160 mil unidades do modelo Spin, já que a montadora detectou uma falha elétrica que pode provocar curto-circuito e até incêndio. Entre as unidades, fabricadas entre 2013 e 2018, uma delas poderá ficar sem o “recall”. É o automóvel de Sueli Feitosa que foi apreendido pela Polícia Civil em janeiro, quando a ex-tesoureira da prefeitura ainda estava foragida. O carro foi comprado com isenção de impostos, já que Sueli alegou ter um problema físico numa das mãos.

Sabesp

Aumentam as críticas contra os estragos nas ruas provocados pela Sabesp. O município disse que falaria “grosso” com a estatal paulista, mas pelo jeito não saiu um pio…

Mais férias

Otacílo Parras Assis está novamentre em férias. O prefeito viajou com a família para o exterior. Desta vez, visitou as antigas ruínas de Machu Picchu, um dos símbolos do império Inca. Adorou.

“Coisas de Política”

Cão perseguidor

Aquele vereador tinha notável forma de ser “fora da casinha”. Fazia certos comentários ou perguntas que nunca tinham nada a ver com o assunto.

Certa vez, enquanto os vereadores aguardavam para uma reunião com o presidente da Câmara, um deles, entre outros assuntos, comentou o seguinte:

— Imaginem que ando muito preocupado com meu cachorro. Ele é bem grande e muito tranquilo, mas, no entanto, fica agressivo e persegue qualquer um de moto.

O tal vereador, que só fazia comentários absurdos, saiu-se com essa:

— Ora, caro colega. É muito simples resolver esta situação. É só tomar a moto dele… E pronto!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)