Desfile deve contar com mais de 4 mil estudantes

Duas maiores escolas de Santa

Cruz não vão participar do evento

Mais de 4.000 estudantes, a grande maioria de instituições de ensino da rede municipal de educação, vai participar do desfile cívico de Sete de Setembro, no feriado da próxima quinta-feira. A prefeitura divulgou na última sexta-feira, 2, um croqui sobre a passagem do desfile pela avenida Tiradentes e o número de escolas e entidades que vão participar do evento.

O horário foi divulgado pela secretaria de Comunicação às 8h30. O trajeto será o tradicional na avenida Tiradentes, saindo da sede da Adefis, na esquina com a rua Conselheiro Saraiva, em direção ao palanque das autoridades instalado na esquina da avenida com a rua Marechal Bitencourt, em frente à “Casa do Empreendedor”.

Além de escolas municipais e creches, também deverão participar entidades — como Apae e Lar São Vicente de Paulo — e instituições como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu e Tiro de Guerra.

Além disso, também haverá a presença de alunos da academia Sport Center, Associação Aprendizes de Sodrélia, Centro Social São José, Grupo de Escoteiros Vale do Rio Pardo, Movimento de Liderança Cristã, Acogelc, Associação Desportiva e Recreativa Sport Sindical, Igreja do Ministério Valentes de Deus e Clube Atlético Santacruzense Talento Brasil.

Alguns blocos deverão fazer performances em frente ao palanque das autoridades, que devem durar no máximo cinco minutos.

Na lista há confirmação de que pelo menos três escolas estaduais deverão participar do desfile cívico. A Etec “Orlando Quagliato” vai levar 500 participantes na avenida Tiradentes. Já a “Genésio Boarmorte” fará um desfile com apenas 20 participantes e mais 33 na fanfarra. A escola “Zilda Comegno Monti” vai levar 180 participantes e mais 50 na fanfarra.

A escola Sesi de Santa Cruz do Rio Pardo consta na lista com 100 participantes e mais 80 na fanfarra.

As duas maiores escolas estaduais do município, a “Leônidas do Amaral Vieira” e a “Sinharinha Camarinha”, não devem participar do evento cívico.