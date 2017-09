Empresa de informática sequer foi avisada sobre vírus em HDs dos servidores

Laudo preliminar não levou em conta ataque de vírus

porque prefeitura não avisou, diz empresa contratada

A empresa Eragon, contratada pela prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo para tentar recuperar dados dos computadores que sofreram pane no final de julho, quando o atendimento ao público chegou a ser suspenso por três dias, não foi alertada no início de que o problema poderia ter sido provocado por ataque de vírus. A descoberta foi feita pelo radialista Diego Singolani, da 104 FM, que na semana passada entrevistou um dos donos da Eragon.

A pane nos servidores do município ganhou dimensão porque a administração começou a dar informações desencontradas. Sabe-se, por exemplo, que os arquivos de contabilidade e finanças foram afetados, justamente os setores alvos do desvio de dinheiro público durante os últimos anos, numa operação criminosa que era feita pela ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa. Neste caso, poderia haver interesse na destruição de arquivos dos computadores, uma vez que Sueli revelou a participação de mais pessoas no esquema de desfalque e disse diversas vezes que as provas estavam na própria prefeitura.

Num primeiro momento, o município emitiu nota oficial informando ter sido alvo de ataque de vírus. O fato foi confirmado pela empresa Micromap, responsável pelos softwares utilizados na administração, que admitiu a perda dos dados digitalizados a partir do dia 18 de julho — a pane aconteceu no dia 28 daquele mês. O prefeito Otacílio Parras autorizou a suspensão do expediente ao público para que os funcionários pudessem trabalhar na redigitação de todos os dados perdidos.

No entanto, dias depois Otacílio mudou de versão. Disse que não houve vírus e nem ataque hacker. Segundo ele, o problema era nos equipamentos, conforme laudo preliminar emitido por uma empresa especialista na recuperação de dados de informática contratada pela prefeitura. O prefeito criticou veículos de imprensa que divulgaram versões diferentes do chefe do executivo. Ele não aceitou nem mesmo a constatação de que fora desmentido pela Micromap. “Eu falei por último”, afirmou.

Nem analisou

No entanto, segundo descobriu o radialista Diego Singolani, a empresa Eragon, de Bauru, recebeu pessoalmente cinco HDs dos computadores da prefeitura sem que nenhum funcionário sugerisse um eventual problema com vírus. Um dos sócios da empresa revelou a Singolani que, de fato, os equipamentos tinham problemas físicos, mas que ninguém o alertou imediatamente sobre a hipótese de vírus. É por isso que a Eragon, ao detectar o problema técnico, emitiu um laudo preliminar sobre o defeito nos equipamentos.

Somente dias depois é que a versão de vírus chegou à empresa, que já estava com os HDs em testes. O alerta partiu da própria prefeitura, que, inclusive, enviou a mensagem que os funcionários recebiam na tela ao tentar acessar arquivos. Os dados estavam criptografados e havia solicitação de senhas. A Eragon agora disse que vai analisar a hipótese de vírus quando os HDs forem reinstalados nos computadores.

Outra versão confusa é a própria empresa de Bauru, anunciada pelo prefeito como “especialista” na recuperação de dados. A Eragon fica na periferia da cidade e funciona numa residência, sem ao menos estampar uma placa comercial. A administração também não divulga o valor do contrato com a empresa.

O radialista Diego Singolani também descobriu que os HDs com problemas foram encaminhados pessoalmente a Bauru por dois servidores da administração. Um deles é Willian Douglas da Silva, que recentemente foi nomeado como chefe do departamento de Tecnologia da Informação da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Antes, ele trabalhava na empresa Micromap e foi requisitado pelo município a pedido do prefeito Otacílio Parras Assis.

Caso acabou com transparência

no governo de Otacílio Parras

Prefeito não atende mais pedidos

de informações da imprensa

Desde que o ataque de vírus danificou dados nos computadores da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, a transparência administrativa, um dos pilares da gestão pública, também foi totalmente corrompida. O prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) deu ordens à secretaria de Comunicação Social que não preste mais nenhuma informação à imprensa independente sobre fatos que podem constranger o atual governo.

A “censura” não atinge somente o DEBATE, que nas últimas quatro semanas não consegue mais informações da administração, apesar das inúmeras mensagens eletrônicas encaminhadas à secretaria de Comunicação. A rádio 104 FM e o site “Santa Cruz News” também reclamam que não conseguem mais informações.

Além de omitir informações que são direito de qualquer veículo de comunicação, o prefeito Otacílio parece se deixar levar por vaidades. É que no mês passado ele recebeu um “repúdio” de vários órgãos de imprensa por tentar desmentir uma notícia verdadeira. A partir daí, proibiu o acesso destes veículos à informação.

A comunicação do governo é um dos graves problemas da atual administração, já que é comandada pessoalmente pelo prefeito Otacílio Parras. No início do ano, ele demitiu uma jornalista que ocupava a secretaria — Thaís Elisa Balielo — e começou a nomear pessoas sem experiência para o cargo. O primeiro foi Célio Guimarães, um dos marqueteiros da última campanha eleitoral de Parras.

Há alguns meses, Otacílio nomeou a servidora de carreira Nathália Simão que, embora esforçada, nunca trabalhou num veículo de imprensa. Além disso, ela precisa submeter todos os pedidos ao prefeito Otacílio, para saber qual deles pode ser respondido.

O resultado desta comunicação falha também é visível na divulgação de eventos ou obras da própria prefeitura. O município já não tem um profissional que possa colocar num papel todas as informações sobre determinados assuntos e divulgar à imprensa. São os chamados “releases”, que normalmente balizam reportagens a ajudam os veículos de comunicação na coleta de informações.

A grande exceção neste impasse é a rádio Difusora AM, cujos microfones são franqueados todas as semanas a Otacílio Parras. Invariavelmente o prefeito usa estes espaços para atacar desafetos ou veículos de comunicação. Não é sem motivos que a Difusora ganha terrenos públicos e detém a maior verba publicitária do governo.