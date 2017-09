Ex-prefeito é absolvido em processo judicial e multado em outro no TCE

Multa aplicada passa de R$ 15 mil

O Tribunal de Contas do Estado multou duas vezes o ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) num processo que investigou o ato de dispensa de licitação para beneficiar a Codesan durante o seu governo. O valor do contrato foi de R$ 2,3 milhões, mas o TCE julgou irregular a dispensa de licitação e ilegal os atos que determinaram as despesas. A sentença é de 2012, mas foi publicada de forma definitiva anteontem no “Diário Oficial”, quando esgotaram-se todos os recursos.

O Tribunal de Contas há tempos firmou entendimento de que o simples fato de uma empresa ter capital majoritário do município não significa que pode prestar serviços sem licitação pública. Adilson Mira e a ex-secretária de Obras Luzia Scarpin Demarchi foram multados em 300 Ufirs por parte das despesas irregulares.

Na mesma sentença, Mira e o ex-secretário de Vias Urbanas Antônio Celso da Cunha — que já morreu — também foram multados em mais 300 Ufirs.

O TCE também deu 60 dias de prazo para que o município informe as providências, ou seja, o pagamento das multas, a notificação dos responsáveis e as medidas para que os fatos não mais ocorram.

Absolvição

Na semana passada, o ex-prefeito Adilson Mira foi absolvido definitivamente numa ação civil pública sobre irregularidades na contratação da empresa Publiconsult para prestar consultoria jurídica em seu primeiro governo, de 2001 a 2004. Ele já havia sido absolvido em primeira instância, através de sentença do juiz Antônio José Magdalena, conforme estampou o DEBATE em janeiro de 2012. Entretanto, o Ministério Público apresentou vários recursos. A ação, inclusive, foi parar nos tribunais de Brasília, que confirmaram a absolvição.

A decisão também absolve o ex-assessor de Tecnologia da Informação, Wilson Bibiano. Os autos já foram para o arquivo.

O Ministério Público acusou o ex-prefeito de ter contratado desnecessariamente a empresa de consultoria jurídica, por mais de R$ 100 mil, uma vez que a administração dispõe de vários procuradores — na época tinha até assessores jurídicos contratados sem concurso público.

O juiz Antônio Magdalena, porém, absolveu o ex-prefeito por considerar que a administração pode necessitar de serviços mais complexos, além de ter um número reduzido de procuradores.