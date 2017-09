‘Por fora, bela viola’…

Museu histórico está abandonado

e chove forte até dentro do prédio

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Tido como um dos mais bem montados do interior do Estado na época da inauguração em 2011, o “Museu Histórico e Pedagógico Ernesto Bertoldi”, de Santa Cruz do Rio Pardo, dá sinais de nítido abandono. A única funcionária que atende ao público, além de outras duas encarregadas da limpeza, fica praticamente o dia todo sem uma única visita. O prédio, restaurado na administração da ex-prefeita Maura Macieirinha (PSDB), tem tantas infiltrações e goteiras que parte do acervo já está se estragando.

O museu foi inaugurado no dia 30 de junho de 2011, numa festa que contou com a presença da viúva e filhos do sertanista Orlando Villas Bôas, nascido em Santa Cruz do Rio Pardo. Entre os convidados e centenas de pessoas, também estava o ator Umberto Magnani Netto, que fez um emocionado discurso para elogiar o empreendimento.

A então prefeita Maura Macieirinha não se esqueceu da campanha sistemática do DEBATE para salvar o prédio da antiga estação ferroviária desde a fundação do jornal, em 1977, quando o imóvel histórico já estava abandonado e se deteriorando. Durante mais de trinta anos, dezenas de reportagens denunciaram o descaso histórico e alertaram para o perigo do prédio ruir. A primeira mulher a governar a cidade salvou a estação, mas não houve tempo de restaurar a casa do antigo chefe da estação. Condenada por engenheiros, o imóvel foi interditado pelo Ministério Público no governo de Otacílio Parras Assis (PSB), que suspendeu o anúncio do prefeito de que iria demolir o casarão.

Nos primeiros anos, o museu passou a ser um forte instrumento para fomentar a cultura e a história da cidade. Uma das propostas inovadoras foi promover mostras itinerantes, que tornaram a visitação mais atrativa, juntamente com o acervo fixo do museu. O DEBATE foi tema de uma das mostras temporárias, ainda em 2011.

Abandono

Mais de seis anos após a inauguração, o museu de Santa Cruz não tem mais exposições itinerantes. Neste caso, o acervo permanente já não atrai as escolas, uma vez que a maioria dos alunos já visitou o local. Os estudantes, segundo a encarregada, só aparecem quando têm algum trabalho envolvendo a história do município.

O problema também é o horário de funcionamento, diariamente nos períodos da manhã e à tarde, o que deixa o prédio às moscas. Aos sábados, domingos e feriados, o local que poderia se transformar num atrativo para a população permanece fechado.

Há alguns meses, o prefeito Otacílio Parras anunciou planos para revitalizar a avenida Francisco Sodré, onde fica o museu, com a construção de quiosques para abrigar uma praça de alimentação. Pouco tempo depois, porém, desistiu do projeto.

O acervo permanente é praticamente o mesmo de 2011. Já não mais existe a TV em alta definição que possibilitava ao visitante conhecer a história da cidade através do toque na tela. O aparelho sequer encontra-se no museu.

O prédio também dá sinais de descaso e total falta de manutenção. Num dos cômodos, chove tanto que as paredes praticamente estufaram a ponto da sala ser interditada para expor objetos ou fotografias. Nas janelas, há vidros quebrados.

Os enormes painéis que contam parte da história de Santa Cruz do Rio Pardo também foram atingidos pela chuva ou umidade. Alguns estão com a base apodrecendo. Outros, sofreram deformações na madeira.

As goteiras são constantes, mas a administração garante ter providenciado reparos no telhado esquerdo. Entretanto, apenas na próxima chuva, segundo informações, é que o conserto será testado.

O problema pode ter sido provocado pelo excesso de fios num dos telhados, uma espécie da conhecida “gambiarra”. Do lado de fora do prédio, é possível verificar que parte da fiação elétrica é introduzida através de buracos improvisados nas telhas. Em outros pontos, é visível pedaços de cimento no telhado, indicando consertos paliativos ao invés da troca de telhas.

Na semana passada, o jornal encaminhou mensagens à secretaria de Comunicação do prefeito Otacílio Parras, solicitando informações sobre possível revitalização do museu ou se há planos para a reforma do prédio. Seguindo a tendência do governo durante as quatro últimas semanas, nenhum questionamento tem respostas da administração.

Enquanto isso, o museu que deveria guardar a história da cidade se deteriora.