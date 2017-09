Artigo: “A origem do poder”

Luiz Antonio Sampaio Gouveia *

Leonardo Frankenthal foi conhecido advogado criminalista. Sempre distinto entre seus iguais, formou-se em direito pela Faculdade do Largo de São Francisco — hoje Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, quando deveria ser a USP a universidade da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, pela precedência e pela história; mas isto é outro assunto.

Mestre Leonardo, como era chamado, emerge de uma turma incomum; foi colega, na Academia de São Paulo, de figuras de escola. Da advocacia, Ives Gandra da Silva Martins e Márcio Thomás Bastos graduaram-se com ele; e dentre muitos tão famosos quanto ele (se os fosse citar, nem mais teria onde escrever), ainda Sydney Sanches, ministro do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil.

Exímio — como dizia — na boa bruxaria da advocacia criminal, encargo humano que tange o hermético da motivação humana, considerava-a um fetiche, cuja vara de condão não se eterniza em mãos dos que não se nutrem pelos mais lídimos e humanistas ideais (que fora o que me dissera, em muitas de suas histórias que ouvi em nossa amizade de seus últimos dias).

Certa feita, em tarde dezembral de horário de verão, quando nossa fraternidade já propendia a uma relação quase filial, depois de uma incursão por seus livros digerindo agradável jantar em sua casa, passeávamos, refletindo sobre a vida, em um jardim doméstico. Não tão grande que não fosse o de uma residência, mas suficientemente arborizado para conter centenárias árvores, a compor um cenário peripatético, em que a insolação fazia pouco transpirar, mas sem que fosse causticante o cenário vivido.

Neste ponto, Mestre Leonardo contava-me suas façanhas da época que os de hoje chamam Ditadura Militar, e caminhávamos em um périplo com paisagem limítrofe da poesia e em que, passeantes, conversávamos deambulando e alternando nossos caminhos, por entre raios solares luminosos, mas minguantes, e à sombra reconfortante de frondosas plantas, enquanto o crepúsculo cuidava de fechar o dia, preparando a noite que vagarosamente caía; atentos, nós dois, igualmente ao que falávamos e ouvíamos um para o outro; como se tratássemos recônditos segredos.

De repente, houve por pergunta-lo:

— Professor, quem manda no mundo? A pena do juiz ou a espada do militar?

Frankenthal, que caminhava pouco atrás de mim, segurando meu braço direito, recuou impetuosamente, largando-me e mesmo me assustando.

Fitou-me com seriedade e, com seu olhar expressivo e inteligente, o então querido, e agora muito saudoso Mestre, como se revelasse o mais saboroso e sapiente dos segredos, de pronto respondeu-me:

— A vaselina…

* Santa-cruzense, Luiz Antonio Sampaio Gouveia é advogado e escritor.