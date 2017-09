Bairro próximo ao centro reclama de rua ‘esfarelada’

Na Chácara Peixe, moradores recorreram

a asfalto particular, que estragou rápido

A dona de casa Aparecida de Lourdes Paulim já perdeu a conta de quantas vez precisa limpar a casa durante o dia. Moradora da rua Bernardino Araújo de Souza, na Chácara Peixe, ela está a poucos metros das avenidas Coronel Clementino Gonçalves e Carlos Rios, mas a situação da rua piora a cada dia.

O problema é o asfalto. Há dois anos, a rua não entrou no cronograma de pavimentação de um projeto do governo federal, coordenado pela administração de Otacílio Parras Assis (PSB). O prefeito preferiu priorizar outras vias públicas, como o prolongamento da avenida Tiradentes, espaço que foi totalmente revitalizado.

Como a situação era “desesperadora”, segundo garantem os moradores, eles decidiram contratar uma empresa particular. “Quando chovia, era tirar o carro da garagem e atolar. Era preciso trator para retirar o veículo. Meus filhos fazem faculdade e não tinha condições”, disse Aparecida.

A obra foi cotizada entre os moradores — inclusive com a participação de donos de terrenos vagos — e feita rapidamente. Em média, cada morador pagou quase R$ 2 mil, divididos em quatro parcelas. “Parecia que ficou bom, pois a gente não entende de asfalto. Mas bastaram alguns dias para tudo começar a esfarelar”, conta Elisângela Cristina Martiliano, que desde 2012 mora no bairro.

Segundo ela, a empresa fechou as portas e os moradores ficaram sem ter a quem reclamar.

Agora, eles reivindicam que a obra passe a figurar no cronograma de pavimentação do governo. Aliás, como a rua já foi perfilada e há guias e sarjetas, o custo da prefeitura certamente será menor. “O problema é o tipo da poeira, que é de pedriscos, encardindo tudo na casa, inclusive o piso. Além disso, o trânsito de caminhões aumentou muito, pois várias empresas estão se instalando no bairro”, disse Aparecida.

A aposentada Odila de Góes, que caminha com dificuldades devido a um problema nas pernas, veio de Tejupá há dois anos para morar em Santa Cruz. “Gostei do bairro e acreditava que o asfalto viria logo. Mas está demorando e eu mesmo já sofri várias quedas na rua”, contou.