Capotamento em vicinal de São Pedro fere dois homens

Motorista teve ferimentos graves e foi internado em Ourinhos

Um acidente registrado na noite de domingo, 27, na rodovia vicinal que liga São Pedro do Turvo à BR-153, na altura do quilômetro 10, feriu duas pessoas com gravidade.

O motorista, identificado como Reginaldo Ormindo Ferreira, conhecido como “Baianinho”, dirigia um Ford Fiesta, com placas de São Pedro do Turvo, e capotou várias vezes após perder o controle da direção numa das curvas. O carro só parou numa vegetação às margens da rodovia.

Edvânio Silva dos Santos, que também estava no veiculo, aparentemente caiu fora do carro durante o capotamento.

O motivo do acidente ainda está para ser investigado pela Polícia Científica.

“Baianinho” ficou preso às ferragens e teve de ser encaminhado à Santa Casa de Ourinhos, através da UTI móvel do SAMU. Testemunhas ainda relatam que o motorista foi arremessado para o banco traseiro do veículo, ficando preso nas ferragens.