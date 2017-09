Cartas – Edição de 03/09/2017

‘Prós e contras’

Comentando assuntos publicados no DEBATE, edição 1.899, prestes que está a “quarentar” nesse setembro, como cidadão santa-cruzense me reporto a comentar. Caro Sérgio, não vire lobo.

Cita o DEBATE que o Tribunal de Contas do Estado julgou irregular o contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa Guatapara, de Piratininga. Guarde bem o nome do Governador Alckmin e dos deputados que o cercam para que nós, santa-cruzenses, não votemos neles. O secretário que sumariamente interditou o lixo era do governo dele e nenhum deputado postulante aos votos de Santa Cruz apareceu no cenário na hora dos fatos.

Prefeito Otacílio manipulou tudo sozinho e deu soluções para que Santa Cruz não fedesse.

Como já citado, esses dirigentes (bem como deputados) fazem parte das forças do mal, já abordados em artigos passados. Portanto, parabéns ao prefeito “topetudo”, que, de pronto, sem muitas delongas, mandou o lixo para Piratininga.

Queria o quê o Tribunal de Contas? Que seguíssemos os pressupostos legais e, até que a autorização saísse, depositássemos o lixo da cidade onde? Na casa do Alckmin e seus deputados seguidores? Afinal, são 40 toneladas/dia. Guarde bem esse nome — Alckmin —, para que não receba votos em Santa Cruz. Mais uma vez, parabéns, Prefeito Otacílio, por sua presteza imediata.

Como cidadão santacruzense, me orgulho do acontecido e, para que saibam, Santa Cruz é a segunda cidade mais republicana do Estado, só atrás da cidade de Itu. Todos os nomes republicanos, tais como Euzebio de Queiros e Silva Jardim, bem como os demais Rangel Pestana, Euclides da Cunha, foram nominados por Lei Federal, numa ida das autoridades santa-cruzenses à capital do Rio de Janeiro. Ali foram traçados os nomes das ruas locais, homenageando autoridades republicanas. Posteriormente, alguns nomes — como Euzebio de Queiros e Silva Jardim — foram mudados por Decreto Municipal. Você sabia disso?

Onde estavam os “assessores jurídicos” da Câmara ou os vereadores juridicamente mais esclarecidos que deixaram o projeto de mudanças de nomes ser aprovado? Lei Federal prevalece sobre Decreto Municipal…

Seguindo o título do artigo “Prós e contras”, quero elogiar o ótimo atendimento oferecido pelo UPA e Posto de Saúde da Conselheiro Saraiva. Parabéns pelo atendimento. Na assistência, a saúde vai bem, aliás, muito bem. Entretanto, a saúde vai péssima quando tem que ser utilizada a Central de Saúde chefiada pelo secretário Diego. Não atende o telefone sem saber com quem se está falando e, se ele é secretário da Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo, tem que atender a todos os cidadãos, independente do nome e da posição social.

Dois exemplos gritantes, meu caro prefeito, aconteceram através da sua Secretaria de Saúde. O primeiro deles, um paciente com obesidade mórbida, assunto já abordado pelo DEBATE. O paciente há mais de três anos não consegue nem ser agendado para exame. No Paraná, foi agendado para cirurgia bariátrica. Vergonha ou não, caro prefeito? Um cidadão santa-cruzense e paulista conseguir, no estado do Paraná, uma cirurgia que tenta realizar ha mais de três anos no Estado de São Paulo? E o secretario, o que faz? Pergunta o nome de quem quer falar com ele. E daí, faz o quê? Vira campeão de natação. Só nada?

Mais ainda, senhor Prefeito, para que se intere do assunto, José Carlos Nocera, obeso, com problemas cardíacos, ex-funcionário municipal, residente na rua Evanira do Carmo, após a ponte da Ritinha Emboava, precisou de assistência nesta semana e teve que se dirigir, “a pé”, até o Posto de Saúde da Vila Fabiano. De lá, foi encaminhado para exames na Santa Casa de Misericórdia, “a pé”. Fez exames e foi muito bem atendido, como acontece em todos os órgãos que dão assistência. Dali do centro da cidade, foi encaminhado, “a pé”, para no Posto de Saúde da Conselheiro Saraiva pegar remédios.

Também faço uso, como diabético, dos remédios da Saúde Publica. Fui na mesma data buscar medicamentos para diabetes. Na saída, visualizei o Nocera, que conhecemos por Alemão, sentado, nariz escorrendo e ofegante. Perguntei-lhe: onde você precisa ir? Na minha casa, lá perto da Ritinha Emboava. Levei-o, ajudando-o a entrar e sair do veiculo, dada à dificuldade do estado de saúde dele. O trajeto percorrido “a pé” deu quase 5 quilômetros. Será que a Secretaria de Saúde não tem um cadastro dos deficientes enfermos, uma viatura própria, com socorrista designado para socorrê-los nas datas agendadas?

Chegando em casa tentei falar com o secretário e a sempre secretaria, conivente, primeiro quer saber quem eu sou para, depois, quando não interessa, dizer que o secretário está em reunião. Como sempre. Existe, senhor Prefeito, uma linha muito tênue que diferencia o tratamento dos órgãos assistenciais — tipo UPA, Santa Casa e postos de atendimento nas vilas —, para com a saúde centralizada, administrada por alguém que primeiro pergunta o nome. Parece até que ele é secretário da Saúde para alguns e não para todos. Quero avisá-lo, também, senhor secretário de poucos, que Gervasio Biancão e sua mulher, ambos deficientes e dependentes de cadeira de rodas, são pais da senhora Gray Biancão editora do jornal da “TV Tem” da Globo. Ambos são dependentes de transportes e deficientes da fala. Moram na rua Conselheiro Julio Marcondes Salgado. Procure se inteirar do assunto. Tem o secretário, também, a conivência de uma secretaria que realiza as entrevistas iniciais.

Continuando, senhor Prefeito, serve este artigo para informá-lo destes desmandos da tal “secretaria do sabe o nome” e, ao mesmo tempo, elogiar a Saúde Publica do Município prestada a todos, sem perguntar o nome de ninguém. Nesse aspecto, parabéns ao senhor Prefeito, que é da área de Saúde.

Também li no DEBATE artigo do missivista Geraldo Machado, texto com o nome de Visconde de Sabugoza. Uma aula de cultura e literatura para os que hoje ensinam o que não aprenderam. Geraldo, no alto de seus 90 e tantos anos, é membro de tradicional família santa-cruzense, tio, se não me engano, do saudoso Professor Wilson Gonçalves. Lembrei-me que o escritor não é aproveitado na cidade onde ele mora, Chavantes, e nem nas cidades da redondeza. Falar de Monteiro Lobato e seus personagens na data de hoje só para os bens aculturados, pois os demais ficam atrás do “menino maluquinho”.

Um desperdício total que me lembrou a postura de um juiz eleitoral que aplicava testes de alfabetização nos candidatos a prefeito e vereadores. Tal teste não passava de um ditado de palavras com dificuldades ortográficas. Nada mais do que isso. Fica a sugestão para que prefeitos aculturados saibam aproveitar o talento de um Geraldo Machado.

Quero comentar, também, a tal escada do Colégio Companhia de Maria. É só querer averiguar. Elementos existem de sobra. Professora Noêmia Aloe está aí viva e conhece a história do colégio desde Madre Carmem, que veio da Espanha, na ditadura Franco, fantasiada de homem. O construtor do colégio foi senhor Francisco Camilo, já falecido, mas que tem filhas que estudaram lá, são vivas e moram em Santa Cruz do Rio Pardo num sobrado da família ao lado do Ciretran.

Rita de Cássia Camarinha Magnani é autoridade no Colégio Companhia de Maria de São Paulo. A madre Ana Maria Ladeira estudou e ordenou-se no Colégio Companhia de Maria. Vem sempre a Santa Cruz, onde tem irmãos residentes. Professora Norma Firmino, que estudou e formou-se professora no mesmo Colégio. Maestro Mario Neli era um dos poucos homens que tinha acesso no colégio. Devem saber da escada.

Também, senhor Prefeito, o busto de Carlos Queiroz, patrono da praça do mesmo nome, foi “amolecido” do pedestal, fato que comuniquei ao secretário das praças, senhor Massoca. Ele, de pronto, tirou o busto histórico do local e, seguindo os trâmites burocráticos que ele é obrigado, ficou com o busto guardado na secretaria até se processarem os tais “tramites normais”. Infelizmente como se opta pelo preço mais barato, nem sempre indica que o vencedor é o mais competente. Quem ganhou pelo preço menor, provou que não é. Está há quase 7 dias com o busto histórico e artístico em seu poder, sem apresentar soluções para reimplantar o busto no lugar devido.

Veja bem, secretario Massoca, sei que o senhor seguiu os trâmites legais e o busto não foi direcionado para o mais competente. Isso sempre acontece, o ineficiente é sempre mais barato pois a qualidade não faz parte do preço menor. Consta, também, no edital de serviços, que o pedestal do busto histórico de Carlos Queiros, também deve ser polido, mas passado quase 7 dias nem isso foi feito.

Somente na data de hoje, dia 1º de setembro às 16h, que o busto de valor histórico está sendo reimplantado. Esperamos que, pelo menos, que o mesmo esteja à altura da soberania do valor de Carlos Queiroz.

São apenas algumas pinceladas das histórias publicadas pelo DEBATE nessa véspera de seu aniversario de 40 anos, como contribuição para os fatos históricos publicados na edição anterior.

Como cidadão santa-cruzense, professor que se preocupa com a tradição desta “Joia da Sorocabana”, sem ater-se apenas a míseros “carnezinhos”, forneci esta contribuição com a aproximação do quadragésimo aniversário do DEBATE. Que assim continue sempre pautando pelas verdades dos fatos.

Parabéns, também, senhor Prefeito, pelo entendimento que a travessa em frente a Maternidade, num projeto do vereador Paulo Pinhata, de pronto endossado por Vossa Senhoria, como conhecedor do assunto que aquela travessa é uma rua sem nome que mereceu com presteza o projeto do vereador Paulo Pinhata. O restauro da dignidade da homenagem ao vereador por cinco gestões, Idarilho Gonçalves do Nascimento. Escrever mais que a importância do vereador Idarilho nunca foi reconhecida por nenhum vereador de um ou mais mandatos. Também nunca pedi para que outro vereador, fora Paulo Pinhata, apresentasse o projeto. Todos os que, hoje, querem pegar carona no projeto, dada à importância do homenageado, são apenas “papagaios de pirata”. Tiveram vários mandatos e nunca apresentaram o projeto. Agora, vereador Paulo Pinhata, a glória do feito é só sua. Não divida com ninguém.

Taliany digitou o que eu, Professor Eduardo Tasha Rios, mentalizei como homenagem ao órgão de imprensa e à minha “Jóia da Sorocabana”, que, afinal, não fedeu graças ao prefeito Otacilio Assis.

— Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Até quando, Sabesp?

Há tantos anos, a Sabesp pegou de mão beijada a estrutura do tratamento de água, reservatórios e encanamentos de água e de esgoto de Santa Cruz do Rio Pardo inteira.

Agora, há pouco tempo, construiu o tratamento de esgoto, que antes era jogado no rio Pardo. Toda vez que fazem um corte para uma nova ligação, destroem o asfalto. E um conserto é sempre um serviço mal feito.

A rua que vai para o cemitério foi destruída. Fizeram um remendo horroroso e um serviço porco. Tem que se contratar uma empresa capacitada para fazer o serviço bem feito. A rua citada está cheia de “calombos”.

Depois que o doutor Otacílio ganhou para prefeito, a cidade foi toda consertada com asfalto novo. Os pedágios das rodovias, as empresas começam a explorar porque são apadrinhadas.

Eles não fazem as rodovias, ganham de mão beijada. Será que vai continuar este abuso? A cidade vai continuar refém desse serviço “meia-boca”? Eles exigem muito e não oferecem nada.

— Wilson Correa de Moraes (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Programa Espacial

O Programa Espacial Brasileiro tem muitos erros estratégicos, a começar com os baixos investimentos. Mas algumas oportunidades se abrem a nós como presentes divinos a um escolhido. Como, por exemplo, o projeto Equars que se receber um pequeno investimento pode dar aos cientistas brasileiros a oportunidade de serem os primeiros a fazer ciência na Anomalia Magnética.

Para analisar este contexto, é preciso lembrar que já expus em artigo anterior, o “Argentina 12 x 1 Brasil” em que mostro que a Argentina investe 1,2 bilhão de dólares por ano em média na área espacial, enquanto o Brasil investe apenas cem milhões, 12 vezes. Aquele país já fez diversos satélites, e impressiona os dois geoestacionários de comunicação (ARSAT) lançados e mais um com investimento da Huges. Também impressiona fazerem dois satélites radar, o SAOCOM, em banda L, como sonham os cientistas do INPE para observar a Amazônia através das nuvens.

Também vimos como o CBERS, um programa de sensoriamento com a China, prejudica o Brasil. E também as imagens geradas de baixa resolução que tem que ser dadas gratuitamente.

O Brasil ainda teve outras cooperações, participou do Aqua da NASA, com pouco aproveitamento por falta de preparo dos cientistas brasileiros. E também com a ISS, Estação Espacial Internacional, mas rompeu por desinteresse do governo Lula. O governo Lula também foi responsável pelo acordo malfadado com a Ucrânia, a ACS, que consumiu mais de quinhentos milhões de reais e produziu nada!

O acidente na Base Espacial de Alcântara colocou o projeto do foguete brasileiro na geladeira, paralisando essa concepção de projeto. A ACS foi a pá de cal. Agora, sem ACS, o Brasil não mostra que sabe o que fazer com o foguete nacional.

Enquanto isso, a Argentina continua com o seu programa bem sucedido e reiniciado apenas dez anos atrás. A promessa é que o foguete “El Tronador” esteja operacional nos próximos anos e apto a colocar em órbita baixa satélites de 250 kg.

O INPE, no ano passado, ressuscitou o projeto do satélite científico EQUARS, para monitoramento global da atmosfera na região equatorial. Ele tem vários instrumentos para medir os processos dinâmicos e fotoquímicos e os mecanismos de transporte de energia entre a baixa, média e alta atmosfera e ionosfera. A ênfase do estudo é a Anomalia Magnética do Atlântico Sul, anomalia que ficou famosa por desativar os computadores do Telescópio Hubble, toda vez que ele passava sobre o Brasil.

Esse estudo é importante também porque os fenômenos solares são capazes de causar interferências em sistemas como o GPS, além de induzir correntes elétricas em transformadores de linhas de transmissão de energia e afetar a proteção de dutos para transporte de óleo e gás. Ou seja, muito importante para o Brasil.

Por questões de economia, espera-se lançar este satélite como carona. Se o Brasil aplicar dez milhões de dólares em um lançamento próprio, podemos colocar o EQUARS em uma órbita atravessando a Anomalia Magnética o que dará aos cientistas brasileiros a oportunidade única de desenvolver Ciência que ainda ninguém fez. Essa é a hora em que os políticos brasileiros devem escolher que tipo de nação é o Brasil!

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

Escada

Sr. Diretor:

Da matéria publicada pelo DEBATE, edição de 27 de agosto de 2017, “Mistério envolve a escada achada no antigo colégio”, a título de informação e se oportuno for, tal escadaria era de uso exclusivo das freiras, nos tempos de suas atividades no local.

A ‘escada’ foi fechada, em seu lance superior, quando do funcionamento de uma Academia de Artes Marciais no sótão do edifício – onde antiga lavanderia do outrora Colégio Ave-Maria. O fechamento deu-se para evitar trânsito de frequentadores da Academia, com autorização do então Prefeito Municipal, Dr. Clóvis Guimarães Teixeira Coelho (1989/1992), e da Professora Olavínea Negrão – Secretária Municipal de Educação, na época, responsável pela manutenção do prédio. O feito ocorreu orientação técnica do serviço de engenharia da municipalidade.

O emparedamento da mesma, no andar térreo, se fez pouco depois por ordem da Secretaria Municipal de Saúde, instalada numa das alas do prédio, para ampliações e adequações do espaço físico, e, da mesma forma, evitar trânsito de pessoas. Esta obra também teve acompanhamento e responsabilidade do serviço de engenharia municipal.

— Celso Prado (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

“Foto do Leitor”

Ônibus bate em

estrada de terra

— A foto da semana mostra um acidente com o ônibus (cujo modelo era chamado na época de “Jardineira”) que fazia a linha entre Santa Cruz do Rio Pardo e Cambará, no Paraná. Esse fato ocorreu na estrada de terra que liga Santa Cruz do Rio Pardo a Ourinhos. Não há data precisa da fotografia, mas pelo modelo do veículo deduz-se que seja da década de 1940. A imagem foi cedida ao servidor público aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro pelo saudoso ex-escrivão de polícia Cyro de Oliveira.