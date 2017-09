Coluna de João Zanata Neto – Edição de 03/09/2017

Quase horóscopo

João Zanata Neto *

Um olhar mais atento não demora em descobrir a situação de exceção em que os brasileiros se encontram. O embaraço é visível e seus efeitos são sentidos em todas as esferas fundamentais do setor econômico, político e social. Isto se traduz em momentos mais desafiadores onde o nosso capitalismo se ajusta para se manter atrativo a todos os mercados. O dia-a-dia do cidadão se desdobra para solucionar as intempéries que atravancam o desenvolvimento. O progresso que almejamos urge como nunca antes uma ordem que se traduz em segurança, garantia e confiança.

No entanto, o horizonte ainda é turvo e tormentoso. Os novos rumos ainda não podem ser traçados, pois muitas dúvidas e questões pendentes atropelam o menor senso de otimismo. Por questões adversas, o consenso ainda não foi alcançado. Diante dos múltiplos entraves e desafios, as soluções beiram à complexidade. Não se mostra estranho, nesta situação crítica, que soluções radicais aflorem. O artificialismo é sem dúvida a fonte dos distúrbios, pois em condições normais de governança não se vê consequências tão graves. Embora, a exposição dos atos que implicaram tão severas crises, por si só, não é capaz de revertê-los, a compreensão e o conhecimento dos mesmos podem demonstrar como evitá-los no futuro.

Não estamos interessados em apontar os erros governamentais deste ou daquele governo apenas para exibir críticas ou expor o nosso descontentamento. O povo que se dizia avesso à política nunca antes discutiu tanto sobre ela. Contudo, no mesmo instante que se apaixonou por ela, virou-se de costas em desprezo absoluto e desapontamento total. E ela, que nem se apercebeu da rejeição, se alvoroça ainda mais em suas travessuras. Político e política denotam, em qualquer situação, um amor incondicionado como o do saltimbanco e o seu trapézio que adoram as alturas e desconhecem a leis da queda livre. O que fazer com estes saltimbancos e suas piruetas? Acaso devemos retirar a rede que os torna imunes às quedas? Como haveremos de incutir-lhes uma responsabilidade maior ou um temor mais sério?

O Brasil e os brasileiros de outrora e de hoje já viveram crises com efeitos em cascata, mas esta, especificamente, parece ser mais intrincada e duradoura. Um estudo comparativo de todas as nossas crises, feito com seriedade e imparcialidade, poderia apontar erros comuns ou fatores semelhantes como sendo os desencadeadores dos momentos difíceis. Isto seria um verdadeiro tratado histórico-científico das crises. Entender estas questões de crises é o primeiro passo para solucioná-las, mas diante de toda razão ou verdade exposta ainda há o obstáculo da responsabilização dos seus perpetradores que, por óbvio, não darão a mão à palmatória. Contudo, não queremos ser cruéis, apenas justos e aplicar a devida reprimenda. Embora isto alcance a pacificação, ainda devemos estabelecer condições que garantam a perenidade da paz.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.