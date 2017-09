Criminosos assaltam posto de combustível no centro

Assaltantes levaram bolsa de uma cliente

Um assalto em um posto de combustíveis no centro de Santa Cruz do Rio Pardo movimentou a Polícia Militar na madrugada do último domingo, 27. O crime aconteceu no início da madrugada e causou prejuízo e susto aos funcionários do Auto Posto Express, no centro de Santa Cruz. O frentista contou que três homens encapuzados e armados com facas anunciaram o assalto.

“Eles nos renderam e levaram todos para dentro da loja de conveniência. A funcionária do caixa também foi rendida”, disse o funcionário, que preferiu não se identificar.

Segundo eles, nenhum funcionário fica com grande quantidade de dinheiro por questão de segurança. “Tudo é escondido de hora em hora”, explicou um deles.

A precaução deu certo e os ladrões não conseguiram localizar o dinheiro. No entanto, antes de fugirem, roubaram a bolsa de uma cliente e levaram cerca de R$ 780. A mulher estava abastecendo uma moto e levava cartões, dinheiro e documentos na bolsa.

Com a características dos assaltantes, os policiais fizeram patrulhamento durante toda a madrugada em Santa Cruz do Rio Pardo, mas nenhum suspeito foi localizado. Os ladrões ainda estão sendo procurados.