Escada de antigo colégio dava acesso à ‘clausura’

Escada ficou 30 anos ‘emparedada’

e era proibida para as estudantes

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A escada descoberta recentemente durante uma reforma no prédio da Faculdade de Direito Oapec, que estava fechada por paredes havia muitos anos, foi usada pelas madres do antigo Colégio Companhia de Maria como acesso à conhecida “clausura”, local onde as religiosas moravam. A direção da faculdade se espantou com o surgimento da escada — em perfeito estado de conservação — após quebrar uma das paredes. De acordo com o diretor Benedito Weber Pimentel, até então a existência da escada era considerada um mistério.

Quando a reportagem do jornal foi publicada, na semana passada, ex-alunas do antigo colégio começaram a comentar sobre a escada nas redes sociais. Descobriu-se, então, que o acesso à “clausura” das madres que dirigiam o Colégio Companhia de Maria era de uso restrito das religiosas. Nenhuma aluna tinha permissão para sequer pisar nos degraus. “Aquilo era um mistério para as alunas. Nós tínhamos uma enorme curiosidade de conhecer os aposentos das irmãs”, lembra Norma Pereira de Lima Fermino, 71, que se formou no colégio em 1967 e até hoje guarda um carinho especial pela antiga escola.

O “emparedamento” da escada também deixou de ser mistério. Segundo o historiador Celso Prado, o fechamento do acesso aos degraus aconteceu no final dos anos 1980, quando ele comandava uma academia de artes marciais no sótão do velho edifício, onde existia uma lavanderia nos tempos do colégio. “O fechamento deu-se para evitar trânsito de frequentadores da academia, com autorização do então prefeito Clóvis Guimarães Teixeira Coelho e da secretária de Educação, Olavínea Negrão”, informou. Na época, o prédio — que pertence ao município — abrigava repartições municipais e academias particulares. Segundo Celso Prado, o fechamento teve a orientação técnica do setor de engenharia da prefeitura.

Já no início dos anos 1990, segundo Celso Prado, houve o “emparedamento” também no andar térreo, por ordem da secretaria de Saúde, que foi instalada numa das alas do prédio. De acordo com o historiador, a obra foi necessária “para ampliações e adequações do espaço físico e, da mesma forma, para evitar trânsito de pessoas”. Em 2004, o prédio foi cedido à Faculdade de Direito Oapec, mas poucos se lembravam desta história até que a escada reapareceu.

Respeito e mistérios

O Colégio Companhia de Maria de Santa Cruz do Rio Pardo foi a primeira escola brasileira da instituição fundada por Joana de Lestonnac. Surgiu numa casa em 1936, na mesma quadra do prédio que começou a ser construído dois anos depois em terreno doado pelo fazendeiro Plácido Lorenzetti. O colégio — comandado pelas freiras espanholas Maria Del Carmem Pelaez, Maria Casajoana, Maria Anon, Feliciana Miquelarena, Gumercinda Anon e Ascension Garcia — fechou as portas em 1970, quando o prédio foi comprado pelo município. Deixou, porém, histórias inesquecíveis.

A professora aposentada Norma Fermino, 71, entrou no colégio ainda no pré-primário e só saiu após a formatura. “Devo minha formação ao Colégio Companhia de Maria. A gente tinha aulas de Educação Moral e Cívica, latim, costura e até boas maneiras. O respeito era muito grande, ao contrário da educação de hoje”, conta.

As alunas subiam pela escada que hoje é usada normalmente para o acesso ao segundo piso. Mas aquela que ficou emparedada era de uso exclusivo das religiosas. “Havia uma porta que ficava trancada o dia todo e ninguém podia abrir. Dava acesso à clausura, onde estavam os quartos das madres. Nenhuma aluna nunca se atrevou a entrar naquele lugar”, disse.

Norma acredita que no terceiro andar, onde existia a lavanderia, também havia quartos para as religiosas. “Havia muitas madres na fase áurea da Companhia de Maria”, disse.

Ela também se lembra de saudosos professores, como o médico Pedro César Sampaio ou Moacir Escolástico. Sobre Sampaio, Norma cita um episódio que, embora divertido, ilustra a rigidez e respeito do antigo colégio. “Um dia, o doutor Pedro entrou na sala e nós percebemos que ele estava com um sapato marrom e outro, preto. Certamente deve ter calçado no escuro, já que as aulas começavam muito cedo. Mas ninguém deu um pio e nem teve coragem de avisar o professor”, conta, rindo.

Norma garante que tem saudades do tempo em que os alunos tinham uma disciplina semelhante aos militares. “Era bater o sinal e todo mundo tinha de correr para a quadra, perfiladas. Era cabeça a cabeça. Quem saísse um pouco fora, depois levava um beliscão ao subir a escada”, lembra.

Embora querida pelas alunas, a superiora da instituição, Madre Carmem, também era temida. “Quando a gente escutava o barulho daqueles terços pendurados em seu hábito, já ficava com medo”, diz. “Fiquei muito triste quando soube de sua morte, no mesmo ano do meu casamento”, conta a professora.

No entanto, segundo a aposentada, para todas as antigas alunas nenhuma história se compara ao mistério da “clausura” das madres do Colégio Companhia de Maria.