Trevo do Parque das Nações ganha lombada

O trevo do Parque das Nações, na rodovia SP-225, recebeu lombadas do DER — Departamento de Estradas de Rodagem — na semana passada. O local já está sinalizado e há pintura na pista para avisar os motoristas. O dispositivo era uma antiga reivindicação dos moradores do bairro, uma vez que aquele trevo é considerado um dos mais perigosos no trecho urbano da rodovia João Baptista Cabral Rennó, que liga Ipaussu a Bauru, passando por Santa Cruz do Rio Pardo.

Além das duas lombadas nas imediações do Parque das Nações, o DER também implantou uma terceira perto da Cerealista Rosalito, a poucos metros do trevo entre as rodovias SP-225 e SP-327. Há dois meses, o ex-presidente da Codesan Éder Pereira sofreu um grave acidente exatamente naquele local e morreu semanas depois.

As lombadas foram solicitadas ao DER pelo deputado estadual santa-cruzense Ricardo Madalena (PR), a pedido de vários vereadors de Santa Cruz do Rio Pardo.

Um deles é Murilo Sala (SD), que comemora o benefício aos moradores do Parque das Nações. “Houve pedidos até de vereadores de outras legislaturas. Eu me lembro que em 2015 apresentei vários requerimentos ao DER e ao deputado Ricardo Madalena. Na época, ele até me agradeceu pelas redes sociais. Enfim, a obra aconteceu”, disse. Ele criticou, sem citar nomes, pessoas que agora, em emissoras de rádio, se dizem responsáveis pela obra. “Ninguém é o pai da criança. É um pedido de toda uma população e seus representantes”, afirmou.

Murilo ainda vai solicitar a construção de uma outra lombada na altura do trevo de acesso à “Gruta Nossa Senhora das Graças”, a poucos metros do Parque das Nações. “É um local também muito perigoso”, alertou. Para ele, também deve ser estudado um dispositivo na altura da nova garagem da viação “São Carlos Turismo”, também no trecho urbano da rodovia SP-225.

O vereador disse que os dois dispositivos no Parque das Nações poderá salvar muitas vidas. “Naquele trecho já houve muitos acidentes, inclusive com mortes.