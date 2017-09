Desfile cívico leva mais de 4 mil alunos à Tiradentes

Apesar do sol forte, milhares de pessoas também

acompanharam a homenagem ao “Sete de Setembro”

O sol forte não tirou o ânimo dos milhares de estudantes que participaram do desfile do Dia da Independência na manhã de quinta-feira, 7. Mais de quatro mil alunos e professores caminharam várias quadras da avenida Tiradentes com trajes e alegorias alusivas à Semana da Pátria.

Escolas de Santa Cruz lembraram projetos e disciplinas no desfile cívico. Foi o caso da “Zilda Comegno Monti”, com mais de 200 participantes e uma fanfarra. Um grupo levou a miniatura de uma caixa d’água, numa alusão do projeto de cisterna que foi implantado neste ano e é o responsável pela limpeza e manutenção das plantas na área da escola.

Familiares do aluno Emanuel Eduardo Cruz Dias, 14, que morreu prematuramente no mês passado após sofrer um derrame cerebral, emocionou o público ao desfilar com camisetas com a estampa do garoto, alertando sobre a importância da doação de órgãos. A família de Emanuel doou todos os órgãos do aluno, que ajudaram a salvar 10 vidas.

A escola “Arnaldo Moraes Ribeiro” levou o maior número de participantes na avenida — mais de 1.000, incluindo uma fanfarra. Já a “Sebastião Jacyntho da Silva” mostrou alegorias coloridas feitas com garrafas pets.

Alunos da escola estadual “Etec Orlando Quagliato” fizeram uma homenagem ao professor José Éder Pereira, que morreu no mês passado, semanas após sofrer um grave acidente. Uma faixa levou à avenida uma fotografia do professor e frases dos alunos.

A Etec também exibiu uma divertida ala de alunos caracterizados de índios, como parte do projeto “Café Literário”. Os estudantes, quando passaram pelo palanque das autoridades, armado na esquina da rua Marechal Bitencourt, gritaram frases pedindo um prédio para a escola. A Etec está funcionando de forma improvisada em salas da escola “Sinharinha Camarinha” há dois anos, desde que a antiga sede foi interditada por falta de manutenção.

O desfile ainda lembrou as conquistas esportivas da cidade, através de integrantes de projetos das secretarias de Esportes e Saúde, além das equipes do Clube Atlética Santacruzense (CAS) e da Associação Sport Sindical, com crianças fazendo “embaixadinhas” em plena avenida.

Não faltou, ainda, uma ala da equipe de futsal feminino de Santa Cruz do Rio Pardo, que conquistou vários títulos importantes nos últimos anos, como as copas TV Tem e TV Record.

Além da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu e Tiro de Guerra, o desfile também teve a participação de entidades assistenciais — como Lar São Vicente de Paula e Apae —, assim como alunos de instituições privadas, como a Sport Center Academia, que levou crianças para mostrar a graça do balé ao público.

A ‘Associação Aprendizes de Sodrélia’, que hoje tem o apoio da Special Dog, desfilou com grupos musicais, como a fanfarra “Iramis Trevisan”. O grupo escoteiro “Vale do Rio Pardo” levou à avenida um carro alegório com crianças.

O desfile cívico também teve momentos de intensa religiosidade, até mesmo fora do asfalto da avenida. Um grupo de jovens da Igreja Presbiteriana Independente, por exemplo, passeava entre o público com cartazes de louvores a Jesus Cristo e ressaltando a força da oração. O grupo de “Treinamento de Liderança Cristã” (TLC) da Forania de Santa Cruz, da Igreja Católica, levou a comunidade de jovens à Tiradentes. Já a igreja evangélica “Ministério Apostólico Valentes de Deus” fez performance em frente ao palanque das autoridades, entoando cânticos de louvores.

A Acogelc, ONG que tem o apoio da secretaria municipal de Cultura, levou a ginga e o carnaval à Tiradentes, quase no final do desfile. No palanque, nenhuma autoridade se arriscou a discursar. Estavam presentes, ao lado do prefeito Otacílio Parras (PSB), o vice Benedito Batista Ribeiro (PT), o deputado Ricardo Madalena (PR), vereadores e secretários, além de comandantes da Polícia Militar.

Veja mais fotos do desfile de 7 de Setembro:

Fotos: André Fleury e Sérgio Fleury /DEBATE