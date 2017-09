Servidor alertou em fevereiro sobre risco de invasão ‘hacker’

Documento de técnico enviado à procuradora

diz que sistema da Micromap é vulnerável a hackers

O advogado Luiz Henrique Mitsunaga, que defende a ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa, disse na semana passada que está acompanhando o caso da pane nos computadores da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, lembrando que houve um alerta dentro da própria prefeitura no início do ano. Trata-se do ofício de um servidor do setor de informática à procuradora-geral, sobre os riscos de uma invasão cibernética.

A pane que atingiu todos os servidores da prefeitura aconteceu no final de julho. Imediatamente, a própria prefeitura alegou, em nota oficial, que havia sido vítima de um ataque de vírus. O expediente ao público foi suspenso por três dias. Sabe-se que os setores de Finanças e Contabilidade, exatamente onde houve o desvio milionário de dinheiro público nos últimos anos, foram atingidos, com perda de dados.

A própria defesa de Sueli Feitosa alertava que as provas contra pessoas “delatadas” por ela num documento público estavam dentro do prédio da municipalidade. A pane, assim, transformou-se em suspeita, principalmente porque, nas semanas seguintes, houve surpreendentes contradições. Enquanto a Micromap — empresa que detém os softwares utilizados pelo município — admitiu o ataque de vírus, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) passou a difundir a ideia de que o problema foi mero defeito técnico nos equipamentos.

Para tanto, Otacílio alegou que uma empresa especialista de Bauru havia sido contratada para diagnosticar o problema e que, em laudos preliminares, informou o problema técnico e descartou ataques hackers ou vírus. A empresa, todavia, acabou desmentindo o prefeito, como mostrou o radialista Diego Singolani, da 104 FM, que entrevistou o dono da Eragon. Ele explicou que os HDs foram levados a Bauru ante a informação de falha técnica. A prefeitura só avisou a empresa sobre a possibilidade de ataque por vírus nas semanas seguintes. Os equipamentos ainda estão sendo analisados.

‘Vulnerável’

O documento citado pelo advogado Luiz Henrique Mitsunaga está anexado ao inquérito policial que investiga o desfalque milionário nas contas da prefeitura. As investigações apontam que a ex-tesoureira Sueli Feitosa era a operadora do esquema. Entretanto, após deixar a prisão, ela distribuiu uma espécie de “delação” explicando que era ameaçada para sacar dinheiro dos cofres municipais. Sueli citou nomes, como o ex-prefeito Adilson Mira (PSDB), o ex-secretário Ricardo Moral e o atual presidente da Codesan e ex-presidente do PT santa-cruzense, Cláudio Gimenez. Além disso, contou que funcionários da Micromap, juntamente com servidores públicos, manuseavam os programas de contabilidade para eventuais “acertos” no caixa.

Em fevereiro deste ano, conforme divulgou Mitsunaga, o operador de computador Diego Salvador do Nascimento prestou informações num ofício dirigido à procuradora-geral Luciana Junqueira.

No documento, ele esclarece que o sistema Gemmap, gerido pela empresa Micromap, é utilizado desde 2005 e controla todos os dados dos departamentos da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo.

O acesso ao sistema, segundo o funcionário, é feito através de várias senhas, algumas com maior amplitude e outras, que permitem apenas a visualização dos dados.

O operador de computador diz que “acredita” que o programa Gemmap não seja vulnerável a pessoas que tenham conhecimento mediano de informática. “Mas nada obsta, como em outros sistemas, que ocorra a invasão e manipulação por hacker”. Cinco meses depois do “alerta”, os servidores da prefeitura sofreram invasão de vírus, com perda de dados de pelo menos 10 dias.

Mistério

Na semana passada, surgiram outras dúvidas sobre a empresa contratada pelo prefeito Otacílio Parras para “diagnosticar” a pane nos servidores do município. Conforme já divulgou a reportagem do jornal, a empresa — considerada “especialista” por Otacílio em entrevistas à rádio Difusora —, está localizada na periferia de Bauru e instalada numa residência, sem placa comercial indicativa.

Entretanto, conforme informações da própria prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, o pagamento pelos serviços da Eragon está sendo feito em nome de outra empresa, a “WF Recuperadora de Dados”, que funciona no mesmo imóvel residencial da outra firma.

Na página do Facebook, a WF compartilha as mesmas imagens da Eragon.

Veja o documento interno da prefeitura