Câmara deve alterar projeto do transporte universitário

O projeto que acaba com o transporte totalmente gratuito para os estudantes universitários que estudam em outras cidades pode ser “remendado” pelos vereadores. A proposta do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) chegou à Câmara no final de julho, mas só deve ser votado no início de outubro. A polêmica gira em torno do fim da gratuidade para quem cursou o Ensino Médio em escolas particulares, conforme a intenção do prefeito. O vereador Murilo Sala (SD) pretende apresentar um substitutivo que altera totalmente esta sistemática.

Otacílio tem tanta certeza de que o projeto será aprovado que já providenciou um “censo universitário” para saber quantos alunos cursaram o Ensino Médio em escolas particulares. Nem todos os universitários, entretanto, entregaram os documentos solicitados pela secretaria da Educação. Na véspera do feriado de Sete de Setembro, o secretário Fernando Bitencourt anunciou que o prazo foi prorrogado até o final desta semana.

Bitencourt, aliás, se reuniu com vereadores na última segunda-feira, 4, para discutir o projeto. Ele ouviu atentamente as discussões, mas não emitiu opinião. Pelo menos dois vereadores — João Marcelo Santos (DEM) e Murilo Costa Sala (SD) — pretendem apresentar emendas para modificar o projeto original.

As duas novas propostas atacam diretamente a sistemática imposta pelo prefeito no projeto de tirar o privilégio da gratuidade de quem cursou o Ensino Médio em escolas particulares. Este é o ponto mais delicado do texto, uma vez que pode prejudicar o aluno carente que teve os estudos bancados por parentes distantes ou aqueles cuja situação econômica mudou ao longo dos últimos anos.

Enquanto João Marcelo pretende apresentar emendas para definir o critério de gratuidade de acordo com a frequência dos universitários nas faculdades, Murilo Sala pretende apresentar um substitutivo — novo texto que substitui integralmente o projeto — estabelecendo critérios sociais para definir quem terá direito ao benefício total do transporte.

Murilo, por sinal, tem duas ideias ainda sendo analisadas. Uma delas estabelece um valor igualitário — e pequeno — que deve ser cobrado de todos os estudantes. Outra proposta já está pronta e pretende fazer uma espécie de investigação social para definir o universitário que realmente precisa do transporte gratuito. Para este critério, segundo o vereador, agentes sociais da prefeitura visitariam, inclusive, a residência do estudante.

Horário impróprio

O prefeito Otacílio Parras já avisou que deseja a aprovação do projeto em outubro, para que as mudanças financeiras sejam colocadas no orçamento para 2018, que será votado no final do ano. Entretanto, os vereadores Murilo Sala (SD) e Maura Macierinha (PSDB) já alertaram a presidência da Câmara sobre a necessidade de promover uma audiência pública para discutir o assunto.

O problema, segundo Murilo, é que o presidente Marcos “Cantor” Valantieri (PR) acenou com uma audiência a ser agendada para um dia da semana, no final da tarde. “É exatamente neste horário que os universitários pegam os ônibus em direção às faculdades. Esta audiência, portanto, deveria ser realizada, por exemplo, num sábado”, reclamou Murilo.

Caso uma data imprópria seja mantida pela presidência, Murilo disse que vai procurar os universitários para convocar todos os pais dos estudantes.

A gratuidade no transporte dos universitários foi uma plataforma de campanha eleitoral do prefeito Otacílio Parras nas eleições de 2012. Em 2016, quando foi reeleito, o prefeito voltou a prometer a manutenção do benefício. Entretanto, ele alega queda na arrecadação do município e a forte recessão no País para justificar o fim da gratuidade.