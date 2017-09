CDHU vai selecionar os mutuários de novo bairro

Obras das 100 unidades nos altos

da Estação já estão terminando

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), empresa do governo de São Paulo, anunciou na semana passada as datas para inscrições de interessados para as 100 unidades do novo conjunto habitacional que será sendo construído nos altos da Estação, ao lado do Jardim São João. As obras estão em fase de conclusão. Na última sexta-fera, 8, funcionários de uma empreiteira estavam concluindo a implantação da rede de esgoto.

As casas foram construídas pela Codesan, empresa que pertence ao município. De acordo com comunicado da CDHU, haverá um agendamento dos interessados nos próximos dias 21 e 22, mas as inscrições oficiais começam no dia 25, encerrando-se dois dias depois. O candidato a moradia deverá comparecer pessoalmente num escritório que será montado no recinto da Expopardo.

Como o número de candidatos normalmente é maior do que o número de unidades, os futuros mutuários serão definidos através de sorteio.

As moradias estão sendo construídas desde 2014. A Codesan venceu a licitação pública para a obra, mas acabou provocando uma crise entre o prefeito Otacílio Parras (PSB) e o governador Geraldo Alckmin (PSDB). No final de 2015, o prefeito reclamou que o governo do Estado estava atrasando os repasses das obras para a prefeitura, que por sua vez é a responsável pelos pagamentos à Codesan.

Em nota, a CDHU negou qualquer atraso, informando que a Codesan não estava conseguindo cumprir o cronograma das construções.