Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 10/09/2017

A saideira

pro Maxwel

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Eu tinha cruzado a linha do trem quando fui alcançado por dois elementos que chegaram assustadoramente em uma moto barulhenta. Quase toda moto faz barulho, assim como todo motoqueiro anda de maneira assustadora, partindo do principio que já vem mascarado de capacete. Mas esses dois chegaram acelerados, e o que vinha de carona gritou meu nome por extenso, para confirmar se eu era eu mesmo. Durou alguns segundos o meu pavor. Era Maxwel ameaçando me matar empunhando um exemplar do DEBATE. Informado sobre a crônica que escrevi para ele, tinha ido comprar o jornal na banca. “O invejável Maxwel” saiu na edição de 31 de julho do ano passado. Hoje escrevo para registrar o seu falecimento.

Por isso ou para isso escrevemos — recurso de certas pessoas que não sabem se expressar de outra forma. Não me recordo de um abraço que dei no Maxwel, agradecido pela alegria que ele trazia diariamente para o nosso local de trabalho. A crônica foi a maneira que encontrei para lhe dizer obrigado.

O pai do Max se chamava Nelson Rodrigues. Trabalhei com ele por mais de dez anos. Em casa, ele criava passarinho em gaiolas. Com Max foram outros dez, só que com muitas histórias engraçadas, por mais que os plantões fossem tensos e os tempos cheios de armadilhas. Seus amores pouco pacíficos foram compensados pelos dois filhos que ele venerava: Ian e Vitória. Quem escolhe o nome de Vitória para uma filha é que sabe o que isso significa. A Vitória enchia de beleza a nossa casa. Inicialmente retraída, rendeu algumas belas fotos depois. Já deve estar uma moça. Irei reencontrá-la, depois de tanto tempo, logo mais no velório do seu pai.

O velório do Mawxel! Quando pensei que um dia eu iria escrever isso? Ele era quase vinte anos mais novo do que eu! Hoje, quem não for um mau caráter haverá de derramar uma lágrima por ele, ou por si. Afinal, eu nunca soube ao certo se no velório choramos por aquela pessoa que se vai com tudo o que ela era ou ainda poderia ser, ou se choramos de pena de nós, que aqui ficaremos sem ela.

Por isso ou para isso escrevemos, para dizer o quanto gostamos ou desgostamos de alguém, de alguma coisa. Hoje, por exemplo, esse assunto não está me agradando nem um pouco. Preferia que você estivesse lendo a crônica de um ano atrás, quando tanto o Maxwel como eu nos achávamos imortais.