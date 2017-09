Coluna “Dicas” – Edição de 10/09/2017

Sem desculpas

O prefeito Otacílio Parras (PSB) criticou ferozmente a imprensa livre no episódio da pane nos computadores da prefeitura. Ganhou uma nota de repúdio, mas manteve a posição pessoal de que não houve qualquer tipo de vírus ou ataque cibernético nos servidores municipais. Contrariou, inclusive, uma nota técnica da Micromap, se baseando sempre numa empresa de Bauru contratada para emitir laudo sobre o acontecido. Agora que a empresa admite que pode ter ocorrido vírus, seria de bom alvitre que o prefeito pedisse desculpas aos profissionais da imprensa que atacou. Claro que o estilo do atual chefe do executivo não permite tamanha humildade…

‘Climão’

Na semana passada, um vereador chegou a reunir oito colegas numa sala para fazer acusações contra Dário Miguel, da Band FM. O radialista comentou ao vivo, no dia seguinte, que o parlamentar não seria homem, “mesmo trajando calças compridas”. O nome do tal vereador pode ser revelado nesta segunda-feira, 11, quando haverá sessão na Câmara, assim como o teor das acusações. Tudo indica que o ataque a Miguel foi engendrado no gabinete do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), que anda de rosto virado com alguns profissionais da imprensa.

Mistério

O ex-secretário de Comunicação de Otacílio, Célio Gimarães, deixou o cargo há quase cinco meses, alegando precisar de tempo para se dedicar à empresa particular. Todavia, continua comparecendo à prefeitura, participando de eventos do governo e acompanha o prefeito até em viagens. A fonte pagadora desses serviços ainda é um mistério…

Vice

Com a expectativa de se tornar governador durante alguns meses, caso Geraldo Alckmin (PSDB) seja lançado candidato à presidência, o vice-governador Márcio Santos (PSB) vai visitar a região pela segunda vez, possivelmente na próxima semana. Desta vez, promete pisar em Santa Cruz do Rio Pardo, onde o prefeito Otacílio Parras (PSB) pertence ao seu partido desde que abandonou o PT.

Novela

O vereador Edvaldo Godoy (DEM) está preocupado com a construção da quadra poliesportiva “Paulinho Beronha”, obra que se arrasta desde o primeiro governo de Otacílio Parras. Ele vai pedir informações sobre esta novela, uma vez que a Câmara já aprovou pelo menos quatro suplementações de verbas — num total superior a R$ 250 mil — e até agora a obra não está pronta.

Vandalismo

Com as inscrições abertas para os interessados e obra prestes a ser concluída, as casas do conjunto da CDHU nos altos de Santa Cruz do Rio Pardo ainda são alvos de vândalos. Há paredes pichadas e vidros quebrados em muitas delas, serviço de alguns porcos que não respeitam a propriedade alheia que vai atender famílias carentes.

“Coisas de Política”

Barbas de molho

O presidente da Câmara Municipal estava muito orgulhoso por ter sido convidado para dar uma palestra no salão nobre da prefeitura.

Depois de dias e dias preparando o palavreado, ficou com o discurso pronto, na pontinha da língua. Durante o evento, com o salão repleto de convidados, após ter falado mais que o “homem da pamonha”, notou que seu secretário, sorrateiramente, levantou-se de sua cadeira e deixou o recinto. No dia seguinte, ao encontrar-se com o rapaz, perguntou-lhe:

— Escute, meu caro, por que você saiu do salão quando eu ainda estava no meio de minha palestra?

— É porque eu tive que ir fazer a barba.

— Sim? E por que não fez antes da palestra?

— Bem, na verdade… antes do senhor começar, eu ainda não precisava fazê-la!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)