‘Festa do Peão’ terá mudanças

O comandante da consagrada “Festa do Peão de Boiadeiro” de Santa Cruz do Rio Pardo, Edson Marrero, anunciou algumas modificações no evento do próximo ano, tradicionalmente a principal atração dos festejos do aniversário da cidade. Além de substituir um dos shows por uma dupla sertaneja mais famosa, Marrero também resolveu contratar artistas para a “baladinha” da juventude. Por fim, haverá um baile em novembro para a escolha da rainha do evento.

Todos os anos, Marrero faz contas e molda a festa de acordo com seu orçamento. Invariavelmente tem prejuízo, normalmente absorvido pela festa seguinte ou até pela renda de sua empresa particular.

No ano passado, por exemplo, o empresário chegou a vender uma propriedade rural para investir no evento. No entanto, o rodeio é praticamente o combustível da vida do santa-cruzense. “O desafio é evitar erros, pois não temos bola de cristal para descobrir o que vai dar errado. Mas também não podemos encontrar culpados quando a coisa não dá muito certo”, resume.

Neste ano, Marrero sabe que as dificuldades serão maiores. O município, por exemplo, cortou os investimentos na festa pela metade, obrigando a cobrança de pelo menos um dos shows, o da dupla Henrique e Juliano. Somente o cachê desta dupla supera em muito o investimento do município no tradicional evento. O restante da grade será gratuito.

Uma das novidades anunciadas nos últimos dias foi a substituição da dupla Dai e Lara por Matogrosso & Mathias. “A dupla tem um público mais definido”, explicou Marrero. Nas redes sociais, a mudança foi elogiada.

Mas também haverá novos shows nos próprios camarotes, especialmente na “baladinha” após a apresentação dos artistas principais. A principal atração será o cantor Nego do Borel, que vai se apresentar na quinta-feira, dia 18 de janeiro. A mudança implicou em modificações no tempo do rodeio, que será mais curto. Segundo Marrero, isto não significa perda de qualidade. “É só não ficar enrolando que ganharemos minutos preciosos. Agora teremos horário para começar e outro para encerrar”, contou.

Quem adquire o camarote terá direito ao show de Nego do Borel. As demais pessoas deverão adquirir ingressos especiais para a apresentação do cantor de funk.

No ano passado, houve a “arena solidária”, um espaço próximo ao palco, dentro da pista de rodeio, onde o espectador fica perto do artista. Neste ano, o projeto foi reavaliado e se transformou uma “área vip”, com direito a comércio de bebidas e alimentos.

Baile da rainha

Edson Marrero também estava programando uma festa de lançamento do rodeio no final do ano, mas praticamente desistiu da ideia por problemas de organização. Entretanto, está confirmado para novembro o “Baile da Rainha da Festa do Peão”. O evento deverá ser realizado no Salão de Festas ou no tatersal do próprio recinto “José Rosso”.

De acordo com o empresário, o alento para a festa do próximo ano é a volta de patrocinadores. “Numa época de crise, isto está nos surpreendendo. Se a venda de camarotes ainda não atingiu um nível bom, os patrocinadores voltaram de uma maneira muito forte”, comemorou o empresário.

A cobrança de um show pela primeira vez — da dupla Henrique e Juliano, na sexta-feira, 19 — também teve a compreensão do público. Os organizadores já fecharam um lote e iniciaram a venda do segundo. “O certo é que não há mágica. Nossa vontade era ter portões abertos em todos os shows, mas alguém precisa pagar a conta”, disse Marrero.

Outro fator positivo é o número cada vez maior de visitantes na Festa do Peão de Boiadeiro. Segundo Edson Marrero, “com exagero e tudo”, já é possível avaliar que ao menos 40% do público é formado por pessoas de outras cidades. Com isso, os organizadores estão fazendo modificações no entorno da Expopardo para acomodar os visitantes.

Uma das medidas será a adequação de um espaço para um estacionamento exclusivo para ônibus. Estes números, segundo Marrero, estão despertando os empresários da cidade para o potencial do rodeio. O evento movimenta lojas de produtos country, restaurantes e hotéis de Santa Cruz do Rio Pardo.