Fugindo do furacão

Família de Santa Cruz que mora nos Estados

Unidos abandonou casa para refugiar-se em Miami

Lucas Pereira

Da Reportagem Local

Às vésperas da chegada do furacão “Irmã” aos Estados Unidos, a cidade de Orlando tem parques de diversões lacrados, ruas com pessoas nervosas e supermercados com prateleiras vazias. Porém, é uma espécie de refúgio para moradores de outras regiões da Flórida. O santa-cruzense Vanderson da Silva, 38, que mora há um ano com a mulher Silvia Mazalli e as duas filhas do casal, estão em Orlando depois de fugir da cidade de Boca Raton.

O município de origem da família do santa-cruzense fica a 70 quilômetros de Miami. Vanderson, a mulher e as filhas estão abrigadas em uma casa cedida por amigos.

A previsão é que o furacão passe pela região central do Estado durante este fim de semana, de acordo com o Centro Nacional de Furacões do país. Em Orlando, deve passar com menos força do que em outros lugares da Flórida. No entanto, as autoridades alertam que o “Irma” também vai levar riscos para aqueles moradores.

“Ficamos preocupados com as consequências da tempestade, como falta de energia e água”, disse o santa-cruzense, após deixar sua cidade em direção ao refúgio seguro. “Viemos proque a informação era que seria seguro neste local. Mas agora o governo disse para a gente se proteger, pois o furacão passará em escala 3, por aqui”, disse Vanderson. A escala vai até 5.

O santa-cruzense é filho de um casal de aposentados, ainda moradores na vila Saul em Santa Cruz do Rio Pardo. Ele relatou que a vontade de todos daquela região era continuar fugindo para Atlanta, mas o governo fechou as estradas.

“Não vamos conseguir sair daqui. Ficamos acuados, pois, além de não ter combustível e nem alimentação nos supermercados, também estamos sem rota de saída. Afinal, o governo mandou fechar todas as ruas para evitar desastres nas rodovias”, explicou. Na verdade, as autoridades querem evitar um pânico generalizado.

Vanderson diz que a casa do amigo que está servindo de abrigo é segura. “Mas o medo é inevitável. É o primeiro furacão que vamos enfrentar aqui nos Estados Unidos”, afirmou.

Brasileiros

O santa-cruzense contou que os Estados Unidos é um país “muito organizado”. Assim, os shoppings centers cederam seus estacionamentos para servir de abrigo. “As empresas deram os caminhos para transportar mudanças para lugares seguros e assim por diante. O que chama a atenção são os brasileiros, que sempre querem tirar aproveito da situação”, afirmou.

Segundo Vanderson, estão sendo comercializados parafusos e madeiras para que os moradores protejam suas residências. “Alguns brasileiros compram por um valor e estão tentando revender por preços triplicados”, contou.

Na manhã de ontem, a tormenta seguia em direção à Flórida, nos Estados Unidos, onde mais de 5 milhões de pessoas foram retiradas de suas casas. O furacão arrasou ilhas do Caribe provocou estragos em Cuba.