Maura e Murilo querem informações sobre abandono do museu

Prédio histórico está abandonado

e todo o acervo está sob risco

Os vereadores Maura Macieirinha (PSDB) e Murilo Costa Sala (SD) vão encaminhar ao prefeito, através de requerimento que será votado na sessão da Câmara da noite desta segunda-feira, 11, um pedido de informações sobre a situação do Museu Municipal “Ernesto Bertoldi”. A preocupação surgiu após uma reportagem do jornal sobre as condições do local, abandonado e com problemas estruturais no prédio, publicada na última edição.

Maura, por exemplo, foi a prefeita que restaurou o imóvel da antiga estação ferroviária de Santa Cruz do Rio Pardo e o transformou no museu. A inauguração aconteceu em 2011, com a presença da viúva do sertanista Orlando Villas Bôas, que nasceu em Santa Cruz e cujo pai foi prefeito da cidade em 1914.

No requerimento que será apresentado pelos dois vereadores, há cópia da reportagem do DEBATE. Os parlamentares querem informações sobre atividades pedagógicas desenvolvidas por alunos da rede municipal de ensino no museu e qual o motivo das escolas terem suspendido as visitas periódicas de estudantes ao prédio histórico.

Maura e Murilo também querem saber sobre a situação estrutural do prédio, que necessita de reformas urgentes, já que há goteiras no interior que estão comprometendo o acervo histórico do museu. O requerimento pede, ainda, a previsão de data para início da eventual manutenção.